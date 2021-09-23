Контроль якості пройшла одна вакцина: чим будуть прищеплювати від грипу в Україні

Вакцину в Україну завезуть з Кореї, але з жовтня можуть схвалити щеплення виробництва Франції та Нідерландів

В українському Міністерстві охорони здоров’я поки схвалили лише одну вакцину від грипу, яка єдина станом на 20 вересня пройшла держконтроль якості — корейське щеплення, чотирьохвалентне інактивоване.

Про це інформують на офіційному сайті відомства.

Планується, що в Україну завезуть 200 000 доз даного препарату.

Втім, ще дві вакцини — виробництва Франції та Нідерландів — зараз проходять контроль якості, вердикт по якому оголосять 3 жовтня. Якщо він буде позитивним, на український ринок можуть завезти 850 000 доз французького щеплення і ще майже 200 000 — нідерландського.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я попереджали, що під час осінньо-зимового сезону буде циркулювати не тільки коронавірус, але і мінімум 4 різновиди грипу:

вірус, подібний A/Victoria (H1N1)

вірус, подібний A/Cambodia (H3N2)

вірус, подібний В/Washington (лінія B Victoria)

вірус, подібний B/Phuket (лінія B/Yamagata).

Нагадаємо, епідемії грипу в Україні поки немає, проте експерти закликають вакцинуватися зараз, щоб до появи цього виду ГРВІ встиг виробитися імунітет.