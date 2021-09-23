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Контроль якості пройшла одна вакцина: чим будуть прищеплювати від грипу в Україні

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Поки в Україні схвалили тільки одну вакцину проти грипу Новина оновлена 23 вересня 2021, 16:16
Поки в Україні схвалили тільки одну вакцину проти грипу

Вакцину в Україну завезуть з Кореї, але з жовтня можуть схвалити щеплення виробництва Франції та Нідерландів

В українському Міністерстві охорони здоров’я поки схвалили лише одну вакцину від грипу, яка єдина станом на 20 вересня пройшла держконтроль якості — корейське щеплення, чотирьохвалентне інактивоване.

Про це інформують на офіційному сайті відомства.

Планується, що в Україну завезуть 200 000 доз даного препарату.

Втім, ще дві вакцини — виробництва Франції та Нідерландів — зараз проходять контроль якості, вердикт по якому оголосять 3 жовтня. Якщо він буде позитивним, на український ринок можуть завезти 850 000 доз французького щеплення і ще майже 200 000 — нідерландського.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я попереджали, що під час осінньо-зимового сезону буде циркулювати не тільки коронавірус, але і мінімум 4 різновиди грипу:

  • вірус, подібний A/Victoria (H1N1)
  • вірус, подібний A/Cambodia (H3N2)
  • вірус, подібний В/Washington (лінія B Victoria)
  • вірус, подібний B/Phuket (лінія B/Yamagata).

Нагадаємо, епідемії грипу в Україні поки немає, проте експерти закликають вакцинуватися зараз, щоб до появи цього виду ГРВІ встиг виробитися імунітет.

Теги:
#МОЗ #Грип #Вакцинація #Епідемія грипу
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