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У МОЗ розповіли, кому не можна робити щеплення від коронавірусу

Автор
Олена Волкова
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З абсолютними протипоказаннями до вакцинації в Україні близько 1% населення
З абсолютними протипоказаннями до вакцинації в Україні близько 1% населення

У МОЗ пояснили, чи можна робити антиковідне щеплення людям з серцево-судинними захворюваннями

Людей з абсолютними протипоказаннями до щеплення проти коронавірусу в Україні дуже мало: менше 1% населення.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузин, пише "РБК-Україна".

За словами експерта, багато хто плутає поняття "абсолютні протипоказання" та "хронічні хвороби".

"В українському законодавстві є тільки один термін — абсолютні медичні протипоказання. Це медичні стани, при яких людина не повинна і не може отримати вакцинацію. Це досить невеликий відсоток, — пояснює головний санітарний лікар України. — З одного боку, перелік абсолютних медичних протипоказань затверджений, але він від людини до людини буде відрізнятися, і це буде оцінюватися лікарем. Назвати якісь універсальні п’ять-шість просто неможливо, тому що вони досить сильно залежать від стану кожної конкретної людини".

За словами Кузина, люди з хронічними захворюваннями переконані, що той чи інший недуг — привід не робити щеплення. Однак експерти запевняють, що це не медотвод, а навпаки — показання до вакцинації. Наприклад, людям із захворюваннями серця або судинними хворобами краще зробити щеплення, ніж перехворіти у важкій формі.

А ось тим, у кого є алергія на той чи інший компонент, варто обов’язково звернутися до лікаря. У будь-якому випадку, факт абсолютного протипоказання може встановити тільки лікар.

Нагадаємо, як тільки Україна увійшла в "жовту" зону карантину, темп вакцинації проти ковіду прискорився.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Протипоказання #вакцинація коронавірус
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