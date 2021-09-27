У МОЗ розповіли, кому не можна робити щеплення від коронавірусу

У МОЗ пояснили, чи можна робити антиковідне щеплення людям з серцево-судинними захворюваннями

Людей з абсолютними протипоказаннями до щеплення проти коронавірусу в Україні дуже мало: менше 1% населення.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузин, пише "РБК-Україна".

За словами експерта, багато хто плутає поняття "абсолютні протипоказання" та "хронічні хвороби".

"В українському законодавстві є тільки один термін — абсолютні медичні протипоказання. Це медичні стани, при яких людина не повинна і не може отримати вакцинацію. Це досить невеликий відсоток, — пояснює головний санітарний лікар України. — З одного боку, перелік абсолютних медичних протипоказань затверджений, але він від людини до людини буде відрізнятися, і це буде оцінюватися лікарем. Назвати якісь універсальні п’ять-шість просто неможливо, тому що вони досить сильно залежать від стану кожної конкретної людини".

За словами Кузина, люди з хронічними захворюваннями переконані, що той чи інший недуг — привід не робити щеплення. Однак експерти запевняють, що це не медотвод, а навпаки — показання до вакцинації. Наприклад, людям із захворюваннями серця або судинними хворобами краще зробити щеплення, ніж перехворіти у важкій формі.

А ось тим, у кого є алергія на той чи інший компонент, варто обов’язково звернутися до лікаря. У будь-якому випадку, факт абсолютного протипоказання може встановити тільки лікар.

Нагадаємо, як тільки Україна увійшла в "жовту" зону карантину, темп вакцинації проти ковіду прискорився.