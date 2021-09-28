Україна обганяє Європу і прямує в трійку антилідерів з коронавірусу: подробиці

Через тиждень-два Україна може увійти до трійки країн з найбільшою захворюваністю, в якій також виявляться Великобританія і Румунія

Українські експерти оновили сценарій пандемії в нашій країні і змоделювали ситуацію з поширенням ковіду на найближчий час. Очікується, що Україна потрапить до трійки антилідерів з захворюваності на коронавірус серед європейських країн.

Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

За його словами, Україна вже вийшла на рівень захворюваності, що спостерігається в країнах ЄС, і навіть трохи перевищила цей показник. А ось на наступному тижні, прогнозує експерт, наша країна погіршить теперішні дані: найімовірніше, рівень захворюваності буде перевищено в значній мірі і дійде до невтішних показників Північної Америки.

"Європа вже більше 2-х місяців перебуває на рівні плато, захворюваність не падає, але в ряді європейських країн, де вакцинація на високому рівні — більше 60% населення, госпіталізацій і смертності країни не демонструють", — говорить Ганіченко, детально розглядаючи ситуацію двох європейських країн — Румунії та України.

Так, за смертністю Румунія наближається до рівня Росії. Тим часом в Україні цей показник також зростає, хоч і не так стрімко. Ганіченко каже, що за тиждень з 11 місця наша країна "скотилася" до п’ятірки країн Європи, де ковід поширюється найбільшими темпами.

І, ймовірно, рух в сторону антилідерства продовжиться: експерт припускає, що через тиждень-два Україна увійде до трійки країн з найбільшою захворюваністю, в якій також виявляться Великобританія і Румунія.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що пік захворюваності може припасти на листопад, однак з огляду на значну кількість нових хворих, ситуація може погіршитися вже в жовтні.