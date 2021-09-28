Украина обгоняет Европу и метит в тройку антилидеров по коронавирусу: подробности

Через неделю-две Украина может войти в тройку стран с наибольшей заболеваемостью, в которой также окажутся Великобритания и Румыния

Украинские эксперты обновили сценарий пандемии в нашей стране и смоделировали ситуацию с распространением ковида на ближайшее время. Ожидается, что Украина попадет в тройку антилидеров по заболеваемости коронавирусом среди европейских стран.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, Украина уже вышла на уровень заболеваемости, который наблюдается в странах ЕС, и даже незначительно превысила этот показатель. А вот на следующей неделе, прогнозирует эксперт, наша страна ухудшит теперешние данные: вероятнее всего, уровень заболеваемости будет превышен в значительной мере и дойдет к неутешительным показателям Северной Америки.

"Европа уже более 2-х месяцев находится на уровне плато, заболеваемость не падает, но в ряде европейских стран, где вакцинация на высоком уровне — более 60% населения, госпитализаций и смертности страны не демонстрируют", — говорит Ганиченко, детально рассматривая ситуацию двух европейских стран — Румынии и Украины.

Так, по смертности Румыния приближается к уровню России. Тем временем в Украине этот показатель также растет, хоть и не так стремительно. Ганиченко говорит, что за неделю с 11 места наша страна "скатилась" в пятерку стран Европы, где ковид распространяется наибольшими темпами.

И, вероятно, движение в сторону антилидерства продолжится: эксперт предполагает, что через неделю-две Украина войдет в тройку стран с наибольшей заболеваемостью, в которой также окажутся Великобритания и Румыния.

Напомним, в Министерстве здравоохранения прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на ноябрь, однако учитывая значительное количество новых больных, ситуация может ухудшиться уже в октябре.