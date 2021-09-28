В Україні хочуть закупити антиковідні вакцини з запасом на три роки: у скільки це обійдеться

Аналітики радять МОЗ змінити свою комунікаційну кампанію і краще боротися з фейками про вакцини

Українське МОЗ планує закупити 26 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на суму в 8 млрд гривень.

Про це інформують аналітики організації StateWatch, які проаналізували бюджетний запит українського міністерства на 2022-2024 роки.

Чиновники планують, що такої кількості щеплень повинно вистачити на три роки. Щороку на вакцинацію українців хочуть витрачати по 2,6 млрд грн, що дозволить імунізувати двома дозами антиковідного щеплення 4,4 млн осіб — 13% населення України.

Відзначимо, що зараз двома дозами вакцини отримали щеплення понад 13% українців — 5,508 млн осіб. Всього ж з минулого року було зроблено понад 12 млн доз вакцин.

В цілому вакцинація в Україні проходить не так жваво, як, наприклад, в країнах ЄС, де щеплено більше 60% населення. Виходячи з цього, аналітики радять МОЗ переглянути свою комунікаційну кампанію: мовляв, її краще адаптувати під різні верстви населення і спрямувати сили на боротьбу з фейками.

Нагадаємо, глава компанії Moderna Inc. Стефан Бансел заявив, що кінець пандемії наближає збільшення виробництва вакцин: до середини 2022 року щеплень від коронавірусу, в тому числі бустерних доз для ревакцинації, вистачить для всього людства. Гендиректор компанії з виробництва американської вакцини також переконаний, що щеплення стануть доступні навіть для немовлят.