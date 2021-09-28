В Украине хотят закупить антиковидные вакцины с запасом на три года: во сколько это обойдется

Аналитики советуют Минздраву изменить свою коммуникационную кампанию и лучше бороться с фейками о вакцинах

Украинский Минздрав планирует закупить 26 миллионов доз вакцин против коронавируса на сумму в 8 млрд гривен.

Об этом информируют аналитики организации StateWatch, которые проанализировали бюджетный запрос украинского министерства на 2022-2024 годы.

Чиновники планируют, что такого количества прививок должно хватить на три года. Каждый год на вакцинацию украинцев хотят тратить по 2,6 млрд грн, что позволит иммунизировать двумя дозами антиковидной прививки 4,4 млн человек — 13% населения Украины.

Отметим, что сейчас двумя дозами вакцины привились более 13% украинцев — 5,508 млн человек. Всего же с прошлого года было сделано более 12 млн доз вакцин.

В целом вакцинация в Украине проходит не так оживленно, как, к примеру, в странах ЕС, где привито более 60% населения. Исходя из этого, аналитики советуют Минздраву пересмотреть свою коммуникационную кампанию: мол, ее лучше адаптировать под различные слои населения и направить силы на борьбу с фейками.

Напомним, глава компании Moderna Inc. Стефан Бансел заявил, что конец пандемии приближает увеличение производства вакцин: к середине 2022 года прививок от коронавируса, в том числе бустерных доз для ревакцинации, хватит для всего человечества. Гендиректор компании по производству американской вакцины также убежден, что прививки станут доступны даже для грудных детей.