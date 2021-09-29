Кількість українців з боргами за комуналку зросла у 1,5 рази: за що винні найбільше

Зросла також кількість виконавчих проваджень

В Україні за рік кількість боржників за комуналку зросла у 1,5 рази. Найбільше українці винні за постачання та розподіл природного газу — 23,7 мільярда гривень.

Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".

Так, якщо у серпні минулого року боргів було зафіксовано 294 789, то вже у серпні поточного року їх кількість зросла на 155 964 провадження і сягла 450 753 справ у Єдиному реєстрі боржників. При цьому, борги за комуналку склали 7% від загальної кількості боргів українців.

Борги за комунальні послуги за рік зросли у 1,5 рази

За даними сервісу, за той самий період (з серпня 2020 по серпень 2021 року) зросла також кількість виконавчих проваджень. Їх стало на 33% більше.

Так, у серпні 2020 року було відкрито понад 4 мільйони проваджень, а у серпні 2021 року їх кількість перевищила 6 мільйонів. Кількість стягнень також становить 7% від усіх проваджень про заборгованості.

Кількість виконавчих проваджень за борги за рік зросла на 33%

При цьому дані Держстату свідчать, що загальна сума грошей, які заборгували українці за комунальні послуги, склала 64,4 мільярда гривень. Левова частина з них — 23,7 мільярда гривень — за постачання і розподіл природного газу. Крім того, за постачання теплової енергії та гарячої води українці винні 20,3 мільярда гривень, а за постачання та розподіл електричної енергії — 7,1 мільярда гривень

Борги українців за комунальні послуги

Варто зазначити, що боржником людину може визнати лише суд, після чого у громадянина є час, щоб сплатити борг, а у разі невиконання рішення — боржника одразу зараховують у відповідний реєстр.

Нагадаємо, що до оформлення субсидій на послуги ЖКГ залишилося всього два дні. Раніше "Телеграф" пояснював, які документи необхідно зібрати та хто має право на отримання житлових субсидій.