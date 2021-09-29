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Количество украинцев с долгами за коммуналку возросло в 1,5 раза: за что должны больше всего

Автор
Анна Дворовенко
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Долги за коммуналку в Украине выросли в 1,5 раза Новость обновлена 29 сентября 2021, 11:28
Долги за коммуналку в Украине выросли в 1,5 раза

Возросло также количество исполнительных производств

В Украине за год количество должников за коммуналку выросло в 1,5 раза. Больше всего украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа — 23,7 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот".

Так, если в августе прошлого года долгов было зафиксировано 294 789, то уже в августе текущего года их количество выросло на 155 964 производств и достигло 450 753 дел в Едином реестре должников. При этом, долги за коммуналку составили 7% от общего количества долгов украинцев.

Долги за коммунальные услуги за год выросли в 1,5 раза
Долги за коммунальные услуги за год выросли в 1,5 раза

По данным сервиса, за тот же период (с августа 2020 по август 2021) выросла также количество исполнительных производств. Их стало на 33% больше.

Так, в августе 2020 года были открыто более 4 миллионов производств, а в августе 2021 их количество превысило 6 миллионов. Количество взысканий также составляет 7% от всех производств о задолженности.

Количество исполнительных производств по долгам за год выросло на 33%
Количество исполнительных производств по долгам за год выросло на 33%

При этом данные Госстата свидетельствуют, что общая сумма денег, которые задолжали украинцы за коммунальные услуги, составила 64,4 миллиарда гривен. Львиная доля из них — 23,7 миллиарда гривен — за поставку и распределение природного газа. Кроме того, за поставки тепловой энергии и горячей воды украинцы должны 20,3 миллиарда гривен, а за поставки и распределение электрической энергии — 7,1 миллиарда гривен

Долги украинцев за коммунальные услуги
Долги украинцев за коммунальные услуги

Стоит отметить, что должником человека может признать только суд, после чего у гражданина есть время, чтобы погасить долг, а в случае неисполнения решения — должника сразу зачисляют в соответствующий реестр.

Напомним, что к оформлению субсидий на услуги ЖКХ осталось всего два дня. Ранее "Телеграф" объяснял, какие документы необходимо собрать и кто имеет право на получение жилищных субсидий.

Теги:
#Украина #ЖКХ #Долги #Коммунальные услуги
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