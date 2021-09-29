У МОЗ розповіли, хто і чому не виживає після коронавірусу в Україні

В Україні від коронавірусу зробили щеплення хоча б 1 дозою вакцини лише 20% пенсіонерів, решта — в зоні ризику

У МОЗ України поділилися сумною статистикою щодо того, що найчастіше в нашій країні вмирають від коронавірусу пенсіонери старше 60-ти років. На жаль, літні люди не виживають через те, що або не зробили щеплення, або не завершили курс імунізації.

Як інформує головний санітарний лікар України Ігор Кузин, 98,3% померлих від ковіду пенсіонерів не були щеплені. А 97% госпіталізованих в даній віковій групі або не вакциновані, або не зробили другу дозу.

Згідно зі статистикою, на сьогодні в Україні зробили щеплення хоча б однієї дозою лише 20% людей, які старші 60 років. Хоча доступ до вакцинації, продовжує Кузін, є навіть у віддалених селах, куди виїжджають мобільні бригади.

Заступник міністра також нагадує про те, що вакцинація — це єдиний спосіб уберегти себе і рідних в похилому віці.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я планує закупити 26 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на суму в 8 млрд гривень, і цього запасу Україні повинно вистачити на три роки.