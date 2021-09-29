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В Минздраве рассказали, кто и почему не выживает после коронавируса в Украине

Автор
Елена Волкова
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Пенсионеры могут уберечь себя с помощью вакцинации, но сделала это только пятая часть Новость обновлена 29 сентября 2021, 13:53
Пенсионеры могут уберечь себя с помощью вакцинации, но сделала это только пятая часть

В Украине от коронавируса привились хотя бы 1 дозой вакцины лишь 20% пенсионеров, остальные — в зоне риска

В Минздраве Украины поделились печальной статистикой насчет того, что чаще всего в нашей стране умирают от коронавируса пенсионеры старше 60-ти лет. Увы, пожилые люди не выживают после ковида по причине того, что либо не сделали прививку, либо не завершили курс иммунизации.

Как информирует главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, 98,3% умерших от коронавируса пенсионеров не были привиты. А 97% госпитализированных в данной возрастной группе или не вакцинированы, или не сделали вторую дозу.

Согласно статистике, на сегодня в Украине привились хотя бы одной дозой лишь 20% людей, которые старше 60 лет. Хотя доступ к вакцинации, продолжает Кузин, есть даже в отдаленных селах, куда выезжают мобильные бригады.

Замминистра также напоминает о том, что вакцинация — это единственный способ уберечь себя и родных в преклонном возрасте.

Ранее мы сообщали, что Минздрав планирует закупить 26 миллионов доз вакцин против коронавируса на сумму в 8 млрд гривен, и этого запаса Украине должно хватить на три года.

Теги:
#Смертность #Пенсионеры #Вакцинация #Коронавирус
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