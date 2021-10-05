Молодик 6 жовтня: що точно не можна робити в період ретроградного Меркурія

Молодик в Терезах припаде саме на ретроградний Меркурій

Молодик — це фаза Місяця, коли він знаходиться між Землею і Сонцем приблизно на одній прямій з ними. Космічне явище трапиться в середу, 6 жовтня, о 14:07 за Києвом. Відзначимо, що з 27 вересня по 19 жовтня триває період ретроградного Меркурія, з яким в астрології пов’язують непрості часи і серйозні зміни в житті кожної людини на планеті.

Про особливості молодика 6 жовтня розповідає "Телеграф".

Сонце з Місяцем, а також Меркурієм і Марсом, з’єднаються в 14-му градусі Терезів. 4 планети по одну сторону Землі — це полупарад планет на небі.

Що не можна робити в молодик 6 жовтня

У цей день ризик зробити неправильний вибір дуже високий, тому не варто приймати доленосні рішення, не зваживши всі "за" і "проти".

Небезпечно в молодик переїдати, зловживати алкогольними напоями, тобто дозволяти будь-які надмірності. В іншому випадку, про це потім доведеться шкодувати. Уникати жирного, копченого теж потрібно, віддаючи перевагу більш здоровій їжі.

Небажано втілювати плани в життя.

Необхідно скоротити фізичні навантаження. Варто мінімізувати роботу, якщо є така можливість.

Що можна робити в молодик 6 жовтня

Ідеальний час для позбавлення від шкідливих звичок.

Краще будувати плани і завершити давно розпочаті справи.

Інтелектуальна праця піде тільки на користь.

Прекрасна пора для повернення боргів. А ось нові брати заборонено.

Щоб позбавитись від негативної енергетики в молодик 6 жовтня, можна провести прибирання будинку і на своєму робочому місці. Викиньте все старе і непотрібне, щоб привнести в життя позитивні зміни.

За пів години-годину до молодика починайте формувати у себе в голові позитивні думки подяки за уроки минулого місяця за місячним календарем. Проживайте точний момент цього космічного явища тільки в стані подяки, радості і надії.

Раніше астролог Марина Скаді розповіла "Телеграфу", як цей тиждень позначиться на всіх знаках Зодіаку.