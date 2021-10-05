Новолуние 6 октября: что точно нельзя делать в период ретроградного Меркурия

Новолуние в Весах придется как раз на ретроградный Меркурий

Новолуние — это фаза Луны, когда она находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой с ними. Космическое явление случится в среду, 6 октября, в 14:07 по Киеву. Отметим, что с 27 сентября по 19 октября длится период ретроградного Меркурия, с которым в астрологии связывают непростые времена и серьезные изменения в жизни каждого человека на планете.

Об особенностях новолуния 6 октября рассказывает "Телеграф".

Солнце с Луной, а также Меркурием и Марсом, соединятся в 14-м градусе Весов. 4 планеты по одну сторону Земли – это полупарад планет на небесах.

Что нельзя делать в новолуние 6 октября

В этот день риск сделать неправильный выбор очень высок, поэтому не стоит принимать судьбоносные решения, не взвесив все "за" и "против".

Опасно в новолуние переедать, злоупотреблять алкогольными напитками, то есть, позволять любые излишества. В противном случае об этом потом придется сожалеть. Избегать жирного, копченого тоже нужно, отдавая предпочтение более здоровой пище.

Нежелательно воплощать планы в жизнь.

Необходимо сократить физические нагрузки. Стоит минимизировать работу, если есть такая возможность.

Что можно делать в новолуние 6 октября

Идеальное время для избавления от вредных привычек.

Лучше строить планы и завершить давно начатые дела.

Интеллектуальный труд пойдет только на пользу.

Прекрасная пора для возвращения долгов. А вот новые брать запрещено.

Чтобы избавиться от негативной энергетики в новолуние 6 октября, можно провести уборку дома и на своем рабочем месте. Выбросите все старое и ненужное, чтобы привнести в жизнь положительные изменения.

За полчаса-час до новолуния начинайте формировать у себя в голове позитивные мысли благодарности за уроки прошедшего лунного месяца. Проживайте точный момент этого космического явления только в состоянии благодарности, радости и надежды.

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