Як правильно оформити електронний лікарняний: покрокова інструкція

Лікарняні в Україні тепер видають тільки в електронному вигляді, але отримати їх нескладно

Відтепер бажаючі отримати звичайний лікарняний більше зробити цього не зможуть, адже Україна повністю перейшла на електронні лікарняні.

Як повідомляється в Telegram голови комітету Ради з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, Е-лікарняні допоможуть країні подолати корупцію в медичній сфері. Електронна система дозволяє перевірити, скільки і кому той чи інший лікар видав лікарняних листів, адже кожен документ повинен бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

Отримати лікарняний в режимі онлайн нескладно і оформлення відбувається так:

Пацієнт приходить до лікаря на огляд;

Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та запевняє його кваліфікованим електронним підписом;

Пацієнт отримує повідомлення від E-health. Звідти через кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду (ПФУ);

Там формується електронний листок непрацездатності — "це саме той документ, за яким вам нараховують виплати".

Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

Нагадаємо, про те, як відтепер працюватиме новинка і які кроки зробити для оформлення документа, також розповів глава Мінціфри Михайло Федоров.