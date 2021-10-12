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Як правильно оформити електронний лікарняний: покрокова інструкція

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Е-лікарняний в Україні ввели 1 жовтня Новина оновлена 12 жовтня 2021, 13:32
Е-лікарняний в Україні ввели 1 жовтня

Лікарняні в Україні тепер видають тільки в електронному вигляді, але отримати їх нескладно

Відтепер бажаючі отримати звичайний лікарняний більше зробити цього не зможуть, адже Україна повністю перейшла на електронні лікарняні.

Як повідомляється в Telegram голови комітету Ради з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, Е-лікарняні допоможуть країні подолати корупцію в медичній сфері. Електронна система дозволяє перевірити, скільки і кому той чи інший лікар видав лікарняних листів, адже кожен документ повинен бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

Отримати лікарняний в режимі онлайн нескладно і оформлення відбувається так:

  • Пацієнт приходить до лікаря на огляд;
  • Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та запевняє його кваліфікованим електронним підписом;
  • Пацієнт отримує повідомлення від E-health. Звідти через кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду (ПФУ);
  • Там формується електронний листок непрацездатності — "це саме той документ, за яким вам нараховують виплати".
  • Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

Нагадаємо, про те, як відтепер працюватиме новинка і які кроки зробити для оформлення документа, також розповів глава Мінціфри Михайло Федоров.

Теги:
#Лікарняний #Інструкція #Лікарняний лист #Електронний лікарняний
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