На Волині — масові спалахи коронавірусу в школах і дитсадках: подробиці

Найбільше спалахів — в Луцькому та Камінь-Каширському районах

На Волині — масштабний сплеск коронавірусу відразу в 16 навчальних закладах, зокрема — дитсадках і школах.

Про це заявила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, відразу 5 спалахів сталося в Луцькому районі: там масово заразилися ковідом діти і співробітники обласного будинку дитини, Ківерцівського медколеджу, ліцею та двох дитсадків.

Стільки ж спалахів і в Камінь-Каширському районі, де постраждали школи селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче, а також районний ліцей №2. Ще три спалахи зафіксували у Володимир-Волинському районі. А в Ковельському закрили на карантин дитсадок, школу і ліцей з посиленою фізпідготовкою.

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Відзначимо, що Волинська область входить в топ регіонів, які відстають за темпами вакцинації співробітників. У той час як деякі виконали план на 100%, на Волині прищепили від ковіду лише 76% працівників сфери освіти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харківській області, де чверть інфікованих — діти, пішли на вимушений крок: дітей відправлять на дострокові канікули, щоб призупинити поширення коронавірусу.