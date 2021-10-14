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Летальні випадки серед дітей: юних українців масово госпіталізують через брак кисню

Автор
Олена Волкова
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У всіх областях України спостерігається тенденція госпіталізації неповнолітніх з коронавірусом
У всіх областях України спостерігається тенденція госпіталізації неповнолітніх з коронавірусом

Доктор каже, що в деяких випадках неповнолітні потребують кисневої терапії

Практично у всіх регіонах України намітився ріст госпіталізацій дітей, яким потрібна киснева терапія при коронавірусі штаму "Дельта".

Про це заявив завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Сергій Дубров.

За його словами, під час першої хвилі ковіду дитяча інфекціонка в Києві була практично порожньою. Тепер же там зайнято 53% місць.

Більш того, настільки плачевна тенденція, за словами доктора, спостерігається майже у всіх областях: діти стали важче переносити штам "Дельта" і потребують кисневої підтримки. На жаль, вже є кілька летальних випадків через ускладнення коронавірусу серед дітей, продовжує Сергій Дубров.

За його словами, всього в Україні є близько 50 000 ліжкомісць для лікування пацієнтів з COVID-19, проте їх кількість можна збільшити до 90 000.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Волині стався масштабний сплеск коронавірусу відразу в 16 навчальних закладах, зокрема — дитсадках і школах.

Теги:
#Діти #Госпіталізація #Коронавірус #Штам Дельта
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