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"Червоні" зони в "зеленій" Україні: чи обмежать в’їзд в ЄС і що буде з безвізом

Автор
Олена Волкова
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Рішення щодо заборони на подорожі українців приймає і ЄС, і окрема країна на загальнонаціональному рівні Новина оновлена 19 жовтня 2021, 10:34
Рішення щодо заборони на подорожі українців приймає і ЄС, і окрема країна на загальнонаціональному рівні

Євросоюз може ухвалити рекомендацію про виключення нашої країни з "зеленого" списку, але є умова

Навіть незважаючи на погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, наша країна продовжує залишатися в "зеленому" списку безпечних держав. Втім, ситуація може змінитися в будь-який момент.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, якого цитує "РБК-Україна", якщо випадків COVID-19 стане ще більше, то Євросоюз може прийняти рекомендацію "про виключення нашої країни зі списку держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки в Євросоюз".

Відзначимо, що нещодавно ЄС вже вивів з "зеленої" зони кілька країн. І якщо до них віднесуть і Україну, за словами Ніколенка, це не означає безвіз, а лише тимчасове обмеження на туристичні поїздки. Коли ситуація покращиться, це рішення скасують і українці зможуть подорожувати, як раніше.

Втім, остаточне рішення на обмеження поїздок приймає окрема країна на загальнонаціональному рівні, і поки мова про Україну не ведеться.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень між областями. Після набрання ними чинності, щоб переміститися в іншу область на автобусі, поїзді чи літаку, доведеться пред’явити один з документів, які свідчать про вакцинацію.

Теги:
#Подорожі #МЗС України #Коронавірус #Зелена зона
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