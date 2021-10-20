Система "швидкої" перевантажена: в МОЗ закликають українців викликати екстренну домомогу тільки у крайніх випадках

Українців просять не викликати швидку допомогу без гострої необхідності.

В Україні з кожним днем погіршується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Так за минулу добу захворіли 18 912 українців. Крім того зростає кількість госпіталізацій — 5 468 чоловік за 19 жовтня. При цьому, за даними медиків, 95%, які потрапили до лікарень не були щеплені.

У МОЗ зазначають, що за останній тиждень практично щодня фіксують рекордну кількість звернень за екстреною медичною допомогою.

Заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак повідомляє, що середньодобові показники досягли 49 тис. дзвінків на номер "103".

"Сухі цифри, а за ними життя: за останній тиждень 4 доби із 7 було понад 50 тисяч дзвінків за номером "103".

Це означає, що на тлі провідних невідкладних станів (травми, ДТП, інфаркти, інсульти тощо) майже вдвічі збільшилося навантаження на систему екстреної медичної допомоги за рахунок пацієнтів з Covid-19", — написала Микитчак на своїй сторінці в Фейсбук в ніч на вівторок, 20 жовтня.

Відзначається, що велике навантаження на екстрену службу спостерігається у всіх областях України. Максимально перевантажені регіони Сходу та Півдня країни ( Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області). Тенденція до стрімкого зростання є також на заході країни та півночі.

У зв’язку з цим в МОЗ закликали українців не викликати "швидку" без гострої необхідності, а просто для огляду чи консультації. Також влада закликає українців вакцинуватися, так як це єдиний спосіб полегшити ситуацію з коронавірусом.

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Довідка. Слід нагадати, що з 1 січня 2021 року в Україні діють нові правила виклику швидкої допомоги. Так, в залежності від стану хворого, виклики поділили на чотири категорії: критичні, екстрені, чи не екстрені та непрофільні.

На критичні виклики медики повинні виїжджати негайно і прибувати на місце за 10 хвилин. До таких викликів відносяться випадки, коли людина не дихає, знаходиться без свідомості, у неї сильна кровотеча, інтоксикація або отруєння.

На екстрені виклики "швидка" повинна приїхати протягом 20 хвилин. Наприклад, коли у людини ознаки інсульту, порушення дихання, кровотеча.

Не екстрені виклики — випадки, коли хворий потребує консультації лікаря (високий тиск, ознаки пневмонії). Йому рекомендують звернеться до сімейного лікаря. Медики можуть приїхати, якщо немає інших більш важливих викликів.

У непрофільних викликах бригада швидкої допомоги до такого хворого не приїде взагалі. Диспетчер сам може проконсультувати хворого і дати вказівки до подальшого лікування (укус кліща, висока температура).