Яке свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони

Цей день в старовину називали Ознобицею

У четвер, 21 жовтня, православна церква вшановує пам’ять преподобного Трифона, архімандрита Вятського і преподобної Пелагеї Антіохійської. Які ще церковні свята варто очікувати в жовтні — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".

Трифон жив в 16 столітті в Архангельській губернії. В юності покинув будинок і відправився в Пермську губернію, де прийняв постриг. За легендою, хворому Трифону з’явився ангел і наділив його даром чудотворення. Слава про здібності Трифона поширилася по всьому краю, тому, щоб не викликати заздрощів, Трифон пішов у пустелю, а пізніше побудував монастир на В’ятці.

На зображенні — Трифон Вятський

Свята Пелагея жила в 3 столітті. В юності дівчина вела розпусний спосіб життя. Священики з усієї Сирії, побачивши її безсоромність, почали молитися за Пелагею. Це дуже її вразило: вона прийняла християнство і стала черницею, оселившись в чоловічому монастирі. До самої її смерті ченці не знали про те, що серед них знаходиться жінка.

Єпископи всю ніч молилися про спасіння душі Пелагеї

На Русі спостерігали, що з 21 жовтня погода ставала холоднішою, і відчувається швидке наближення зими. У цей день господині починали діставати шуби, шапки, рукавиці і дивилися, чи не потребує одяг ремонту. У зв’язку з цим свято отримало назву Ознобиця.

Народні прикмети 21 жовтня

Хмари низько пливуть — чекай сильних морозів найближчим часом.

Якщо місяць в колах видніється, то літо буде сухим.

Якщо береза не все листя скинула, то сніг прийде пізно.

Народжені 21 жовтня мають здібності до взуттєвого ремесла. Вони спокійні вдачею. Носити їм слід хризоберил або корунд.

Що не можна робити 21 жовтня

Не варто в цей день пліткувати з родичами, ображати і сваритися.

Предки вірили, що якщо 21 жовтня лінуватимешся, то можеш постраждати.

Заборонено рубати старі дерева, особливо ті, які скриплять. Вірили, що в них живуть душі людей, які наклали на себе руки.

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