Яке свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони
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Цей день в старовину називали Ознобицею
У четвер, 21 жовтня, православна церква вшановує пам’ять преподобного Трифона, архімандрита Вятського і преподобної Пелагеї Антіохійської. Які ще церковні свята варто очікувати в жовтні — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".
Трифон жив в 16 столітті в Архангельській губернії. В юності покинув будинок і відправився в Пермську губернію, де прийняв постриг. За легендою, хворому Трифону з’явився ангел і наділив його даром чудотворення. Слава про здібності Трифона поширилася по всьому краю, тому, щоб не викликати заздрощів, Трифон пішов у пустелю, а пізніше побудував монастир на В’ятці.
Свята Пелагея жила в 3 столітті. В юності дівчина вела розпусний спосіб життя. Священики з усієї Сирії, побачивши її безсоромність, почали молитися за Пелагею. Це дуже її вразило: вона прийняла християнство і стала черницею, оселившись в чоловічому монастирі. До самої її смерті ченці не знали про те, що серед них знаходиться жінка.
На Русі спостерігали, що з 21 жовтня погода ставала холоднішою, і відчувається швидке наближення зими. У цей день господині починали діставати шуби, шапки, рукавиці і дивилися, чи не потребує одяг ремонту. У зв’язку з цим свято отримало назву Ознобиця.
Народні прикмети 21 жовтня
- Хмари низько пливуть — чекай сильних морозів найближчим часом.
- Якщо місяць в колах видніється, то літо буде сухим.
- Якщо береза не все листя скинула, то сніг прийде пізно.
- Народжені 21 жовтня мають здібності до взуттєвого ремесла. Вони спокійні вдачею. Носити їм слід хризоберил або корунд.
Що не можна робити 21 жовтня
- Не варто в цей день пліткувати з родичами, ображати і сваритися.
- Предки вірили, що якщо 21 жовтня лінуватимешся, то можеш постраждати.
- Заборонено рубати старі дерева, особливо ті, які скриплять. Вірили, що в них живуть душі людей, які наклали на себе руки.
Раніше "Телеграф" писав, скільки відпочиватимуть українці під час новорічних свят.
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