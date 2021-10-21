Какой праздник 21 октября: народные приметы и запреты

Этот день в старину называли Ознобицей

В четверг, 21 октября, православная церковь почитает память преподобного Трифона, архимандрита Вятского и преподобной Пелагии Антиохийской. Какие еще церковные праздники стоит ожидать в октябре — узнайте в материале "Телеграфа".

Трифон жил в 16 веке в Архангельской губернии. В юности покинул дом и отправился в Пермскую губернию, где принял постриг. По легенде, к больному Трифону явился ангел и наделил его даром чудотворения. Слава о способностях Трифона распространилось по всему краю, поэтому, чтобы не вызывать зависти, Трифон удалился в пустыню, а позже построил монастырь на Вятке.

На изображении - Трифон Вятский

Пелагия Антиохийская жила в 3 веке. В юности девушка вела распутный образ жизни. Священники со всей Сирии, увидев ее бесстыдство, начали молиться за Пелагею. Это очень ее поразило: она приняла христианство и стала монахиней, поселившись в мужском монастыре. До самой ее смерти монахи не знали о том, что среди них находится женщина.

Епископы всю ночь молились о спасении души Пелагеи

На Руси наблюдали, что с 21 октября погода становилась холоднее, и чувствуется скорое приближение зимы. В этот день хозяйки начинали доставать шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не нуждается ли одежда в починке. В связи с этим праздник получил название Ознобица.

Народные приметы 21 октября

Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.

Если луна в кругах виднеется, то лето будет сухим.

Если береза не все листья сбросила, то снег придет поздно.

Родившиеся 21 октября обладают способностями к обувному ремеслу. Они спокойны нравом. Носить им следует хризоберилл или корунд.

Что нельзя делать 21 октября

Не стоит в этот день сплетничать с родственниками, оскорблять и ссориться.

Предки верили, что если 21 октября будешь лениться, то можешь пострадать.

Запрещено рубить старые деревья, особенно те, которые скрипят. Верили, что в них живут души людей, которые покончили с собой.

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