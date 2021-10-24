З літнього на зимовий час: коли переводимо годинник і як адаптуватися

В останню жовтневу неділю вдасться поспати на годину довше

Наприкінці жовтня Україна зіткнеться зі звичною "національною забавою" — переходом на зимовий час. Незважаючи на спроби влади відмовитися від такої традиції, поки цього зробити не вдалося.

Тому "Телеграф" нагадає, коли ж українці остаточно скажуть "прощай" літу і перемкнуть внутрішній годинник на зимовий час.

Коли відбудеться перехід?

У 2021 року час переведення стрілок "на зиму" припало на останню неділю жовтня — 31 число. Тож у "крайній" вихідний другого осіннього місяця нам вдасться поспати на годину довше.

Нагадаємо, що перехід на зимовий час відбувається о 4:00 — тоді стрілки слід перевести на годину назад.

Чим шкідливе?

За словами головного лікаря мережі медичних центрів "Головний біль", невролога Тетяни Майкової, переведення годинників безпосередньо пов’язане із функціонуванням нашого біологічного годинника. Будь-який "збій" часу впливає на роботу навіть самих дрібних клітин людського організму.

Найкраще вплив переходу на зимовий (або літній) час можна зрозуміти на прикладі кортизолу — одного із наших гормонів. Зазвичай його рівень в організмі підвищується о 6-7 годині ранку. Після переведення стрілок цей час зміниться, що, в свою чергу, відіб’ється на роботі низки систем органів.

"Тому такі навантаження для організму є досить значущими. І не має значення, переводимо ми стрілки на годину або дві. Це в будь-якому випадку вносить безлад у злагоджену роботу всіх органів і систем в організмі. І є статистика, яка показує, що в перший час після того, як ми перевели годинники, зростає кількість практично всіх захворювань", — розповіла "Телеграфу" Майкова.

Як впоратися?

Найголовнішими правилами для адаптації до нового графіку життя, на думку лікарів, є три складові — сон, правильне харчування і зниження стресових навантажень.

До слова, українці переводять стрілки годинника вже більше 40 років. Вперше це сталося в нашій країні в 1980 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як перехід на зимовий час позначається на поведінці дітей.