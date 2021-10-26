"Вірус не бере": Ківа знову відзначився і став "героєм" скандального фото

Нардеп від ОПЗЖ з невідомої причини "забув" про правила карантину

У мережі розлетілося фото з наради керівництва правоохоронних органів, де практично всі присутні дотримувалися карантинних правил. Однак на фото можна побачити парламентаря, який вирішив бути без маски — скандального нардепа від ОПЗЖ Іллю Ківу (на фото праворуч).

Про це повідомив журналіст Юрій Смирнов на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Ківа на нараді — у другому ряду праворуч

У мережі жартують, що Ківу "вірус не бере". Інші, розглянувши фото більш детально, кажуть, що нардеп — аж ніяк не єдиний порушник маскового режиму: мовляв, на нараді таких як мінімум троє. Але "компанія" вчинок не виправдовує.

Варто зазначити, що нещодавно скандально відомий народний депутат України від фракції "ОПЗЖ" Ілля Ківа привітав президента РФ Володимира Путіна з Днем народження словами майстра Йоди із "Зоряних війн". У своєму ролику Ківа назвав Путіна "великим правителем", після чого його слова масово розтиражували прокремлівські ЗМІ, а в Україні нардеп отримав шквал критики.

Крім того, " Телеграф " зібрав добірку з п’яти інцидентів, що найбільш запам’яталися, за участю Іллі Ківи.