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Як не заразитися коронавірусом на роботі: покрокова інструкція

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Соціальна дистанція, маски та дезінфекція можуть врятувати людські життя Новина оновлена 28 жовтня 2021, 14:57
Соціальна дистанція, маски та дезінфекція можуть врятувати людські життя

Якщо дистанційка неможлива, на роботі під час пандемії потрібно дотримуватися важливих правил

Коронавірус в Україні в жовтні чи не щодня б’є власні антирекорди із захворюваності та смертності. А оскільки офіційного локдауну в країні немає, то цілком можливо, що люди можуть інфікуватися на робочому місці.

Як уникнути зараження COVID-19 – на це запитання відповіли у Телеграм-каналі МОЗ України.

Насамперед, медики наголошують, що всіх співробітників у такий непростий час потрібно перевести на дистанційку або, як мінімум, запропонувати їм зручний робочий час.

Якщо ж це з якоїсь причини неможливо, у МОЗ нагадують про соціальну дистанцію та маски, які можуть уберегти людину від ковіду.

Звичайно, потрібно провітрювати та дезінфікувати приміщення, а також записати колектив на організовану вакцинацію.

Інші кроки щодо зменшення ризиків зараження коронавірусом на роботі дивіться в інфографіці:

Коронавірусу на роботі можна уникнути, якщо дотримуватися правил
Коронавірусу на роботі можна уникнути, якщо дотримуватися правил

Нагадаємо, "Телеграф", цитуючи МОЗ, нагадав важливі факти для тих, хто тільки заразився ковідом, а також головні симптоми цієї хвороби з 1 по 12 день.

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#Робота #Зараження #Коронавірус #Віддалена робота
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