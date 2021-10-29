Яке свято 29 жовтня: народні прикмети та заборони на Лонгина Сотника

Цього дня над брамою вивішували образ святого для відлякування злих духів

У п’ятницю, 29 жовтня, у православній церкві вшановують пам’ять мученика Лонгина, якого віруючі вважали захисником від очних хвороб. Також в Україні відзначаються свята – День військового фінансиста та позавідомчої охорони України; у світі — День боротьби з інсультом, День псоріазу та День самітника.

Згідно з переказами, Гай Касій Лонгін був римським офіцером, який мав звання сотника. Під час розп’яття Ісуса Христа кров потрапила на очі воїна, після чого Лонгин зцілився від катаракти. Увірувавши в Бога, сотник вирушив із проповіддю в Каппадокію до себе на батьківщину, але за наказом Понтія Пілата був затриманий та обезголовлений.

Святого Лонгина Сотника також вважали хранителем між злим та добрим світом. Його образ як заступника розміщували над брамою, оскільки саме в цьому місці "стоїть нечиста сила".

На Русі святого Лонгина вважали зцілювачем очних хвороб

Народні прикмети 29 жовтня

У похмурий день на заході сонце яскраво світить – буде тривала негода.

Вітер мінливий – зима буде з частими відлигами.

Яскраве зоряне небо – погода, за прикметами, буде гарною. Тьмяне небо віщує сніг і дощ.

Що не можна робити 29 жовтня

Цього дня не можна займатися рукоділлям та дрібним ремонтом. Інакше можна отримати проблеми із зором.

Щоб не зіткнутися з неприємностями, не варто 29 жовтня виходити на вулицю у брудному одязі.

З календарями церковних та державних свят на жовтень ви можете ознайомитись у матеріалах "Телеграфа".