Какой праздник 29 октября: народные приметы и запреты на Лонгина Сотника

В этот день над воротами вывешивали образ святого для отпугивания злых духов

В пятницу, 29 октября, в православной церкви почитают память мученика Лонгина, которого верующие считали защитником от глазных болезней. Также в Украине отмечаются праздники — День военного финансиста и вневедомственной охраны Украины; в мире — День борьбы с инсультом, День псориаза и День отшельника.

Согласно преданию, Гай Кассий Лонгин был римским офицером, носившим звание сотника. Во время распятия Иисуса Христа его кровь попала на глаза воина, после чего Лонгин исцелился от катаракты. Уверовав в Бога, сотник отправился с проповедью в Каппадокию к себе на родину, но по приказу Понтия Пилата был задержан и обезглавлен.

Святого Лонгина Сотника также считали хранителем между злым и добрым миром. Его образ как заступника размещали над воротами, поскольку именно в этом месте "стоит нечистая сила".

На Руси святого Лонгина считали исцелителем глазных болезней

Народные приметы 29 октября

В пасмурный день на заходе солнце ярко светит – будет продолжительное ненастье.

Ветер переменчивый – зима будет с частыми оттепелями.

Яркое звездное небо – погода, по приметам, будет хорошей. Тусклое небо предвещает снег и дождь.

Что нельзя делать 29 октября

В этот день нельзя заниматься рукоделием и мелким ремонтом. В противном случае можно получить проблемы со зрением.

Чтобы не столкнуться с неприятностями, не стоит 29 октября выходить на улицу в грязной одежде.

С календарями церковных и государственных праздников на октябрь вы можете ознакомиться в материалах "Телеграфа".