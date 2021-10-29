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Савік Шустер підхопив COVID-19, але придумав як провести п'ятничний ефір

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Савік Шустер у студії присутній онлайн. Новина оновлена 29 жовтня 2021, 22:20
Савік Шустер у студії присутній онлайн.

Він в Італії, де за 28 жовтня — 4866 позитивних результатів тестів.

Коронавірус, який в Україні поставив черговий антирекорд, вразив і шоумена, і телеведучого Савіка Шустера. Він повідомив про свій позитивний тест на коронавірус, але продовжує вести програму дистанційно з Італії.

Про це він сам розповів під час прямого ефіру, до якого вийшов онлайн.

Шустер поділився, що через часті перельоти робить 2-3 тести на тиждень. І через позитивний тест в Італії змушений затриматися в південній Тоскані. Раніше він відвідував інші країни Євросоюзу, зокрема провів кілька зустрічей у Вільнюсі.

Своє самопочуття ведучий оцінює як дуже хороше і зазначає, що симптомів у нього немає, зважаючи на вік майже 69 років.

Він окремо відзначив роботу італійської влади — санслужби зв’язалися з ним, уточнили пересування і потім зв’язалися з ним дізнатися, чи не потрібна допомога з обстеженням. Також Шустер розповів про особливості побуту – сміття виносять у двох пакетах і його забирає спеціальна служба.

Раніше "Телеграф" писав, що позитивний тест на коронавірус отримав Арсен Аваков — він спростував тяжкість своїх симптомів і розповів, що лікується вдома.

Теги:
#Коронавірус #Савік Шустер #Covid-19
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