Укр

Савик Шустер подхватил COVID-19, но придумал как провести пятничный эфир

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Савик Шустер в студии присутствует онлайн. Новость обновлена 29 октября 2021, 22:20
Савик Шустер в студии присутствует онлайн.

Он в Италии, где за 28 октября - 4866 положительных результатов тестов.

Коронавирус, который в Украине поставил очередной антирекорд, поразил и шоумена и телеведущего Савика Шустера. Он сообщил о своем положительном тесте на коронавирус, но продолжает вести программу дистанционно из Италии. 

Об этом он сам рассказал во время прямого эфира, в который вышел онлайн. 

Шустер поделился, что из-за частых перелетов делает 2-3 теста в неделю. И из-за положительного теста в Италии вынужден задержаться в южной Тоскане. Ранее он посещал и другие страны Евросоюза, в частности провел несколько встреч в Вильнюсе. 

Свое самочувствие ведущий оценивает как очень хорошее и отмечает, что симптомов у него не несмотря на возраст в почти 69 лет. 

Он отдельно отметил работу итальянских властей — санслужбы связались с ним, уточнили передвижения и затем с ним связались узнать, не нужна ли помощь с обследованием. Также Шустер рассказал об особенностях быта — мусор выносят в двух пакетах и его забирает специальная служба. 

Ранее "Телеграф" писал, что положительный тест на коронавирус получил Арсен Аваков — он опроверг тяжесть своих симптомов и рассказал, что лечится дома.

Теги:
#Коронавирус #Савик Шустер #Covid-19
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