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Потрібно зробити три кроки: епідеміологи розповіли, як перемогти COVID-19 в Україні

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Експерти переконані, що в країні потрібно посилити карантинні обмеження Новина оновлена 04 листопада 2021, 09:38
Експерти переконані, що в країні потрібно посилити карантинні обмеження

Неофіційно, в Україні заражається коронавірусом близько 100 000 осіб на добу

Після того, як 4 листопада в Україні додалося ще 27 377 нових випадків коронавірусу, що стало новим антирекордом, медики озвучили неофіційну, шокуючу статистику. За словами головлікаря однієї із львівських приватних клінік Тараса Жиравецького, у нашій країні щодня інфікується близько 100 000 людей.

З посиланням на колег у своєму Телеграм-каналі Жиравецький озвучив кроки, які допоможуть уповільнити швидкість штаму "Дельта" в Україні.

Серед обов’язкових заходів:

  • посилення обмежень як для невакцинованих, так і для щеплених, мінімум на два тижні, щоб "збити" зростання нових випадків ковіду;
  • проводити вакцинацію із великою соціальною дистанцією;
  • збільшити тестування за допомогою експрес-систем.

Раніше доктор медичних наук, головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград заявила про те, що в Україні потрібно оголосити локдаун. За її словами, всі вакцини проти "корони", які використовуються у світі, є експериментальними. Вони "не встигають" за вірусом, що мутує, а тому не можуть гарантувати повноцінний захист для людини.

Теги:
#Коронавірус #Епідеміологи #Локдаун #Тарас Жиравецький
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