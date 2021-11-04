Потрібно зробити три кроки: епідеміологи розповіли, як перемогти COVID-19 в Україні

Неофіційно, в Україні заражається коронавірусом близько 100 000 осіб на добу

Після того, як 4 листопада в Україні додалося ще 27 377 нових випадків коронавірусу, що стало новим антирекордом, медики озвучили неофіційну, шокуючу статистику. За словами головлікаря однієї із львівських приватних клінік Тараса Жиравецького, у нашій країні щодня інфікується близько 100 000 людей.

З посиланням на колег у своєму Телеграм-каналі Жиравецький озвучив кроки, які допоможуть уповільнити швидкість штаму "Дельта" в Україні.

Серед обов’язкових заходів:

посилення обмежень як для невакцинованих, так і для щеплених, мінімум на два тижні, щоб "збити" зростання нових випадків ковіду;

проводити вакцинацію із великою соціальною дистанцією;

збільшити тестування за допомогою експрес-систем.

Читайте також: Категорія Суспільство Треті в світі за смертністю від COVID-19: у чому Україна "лідирує" ще Україна увійшла до п’яти світових антилідерів за кількістю нових випадків коронавірусу на добу

Раніше доктор медичних наук, головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград заявила про те, що в Україні потрібно оголосити локдаун. За її словами, всі вакцини проти "корони", які використовуються у світі, є експериментальними. Вони "не встигають" за вірусом, що мутує, а тому не можуть гарантувати повноцінний захист для людини.