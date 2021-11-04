Потрібно зробити три кроки: епідеміологи розповіли, як перемогти COVID-19 в Україні
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Неофіційно, в Україні заражається коронавірусом близько 100 000 осіб на добу
Після того, як 4 листопада в Україні додалося ще 27 377 нових випадків коронавірусу, що стало новим антирекордом, медики озвучили неофіційну, шокуючу статистику. За словами головлікаря однієї із львівських приватних клінік Тараса Жиравецького, у нашій країні щодня інфікується близько 100 000 людей.
З посиланням на колег у своєму Телеграм-каналі Жиравецький озвучив кроки, які допоможуть уповільнити швидкість штаму "Дельта" в Україні.
Серед обов’язкових заходів:
- посилення обмежень як для невакцинованих, так і для щеплених, мінімум на два тижні, щоб "збити" зростання нових випадків ковіду;
- проводити вакцинацію із великою соціальною дистанцією;
- збільшити тестування за допомогою експрес-систем.
Раніше доктор медичних наук, головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград заявила про те, що в Україні потрібно оголосити локдаун. За її словами, всі вакцини проти "корони", які використовуються у світі, є експериментальними. Вони "не встигають" за вірусом, що мутує, а тому не можуть гарантувати повноцінний захист для людини.
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