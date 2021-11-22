В Україні посилюють контроль за ковід-сертифікатами: де перевірятимуть і як покарають порушників

Мінімальне покарання при виявленні "липового" сертифіката — 850 грн

У понеділок, 22 листопада, в Україні вирішили посилити перевірки ковід-сертифікатів, які все частіше підробляють у нашій країні.

Згідно з інформацією Урядового порталу, Кабмін дав відповідне доручення міністерствам та відомствам, співробітники яких посилять контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою QR-кодів. Зазначимо, що планшетами, які зчитують ці коди, вже "озброїли" поліцейських. Крім них, перевірятимуть справжність ковід-сертифікатів також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях.

Перевірки сертифікатів можливі у:

кафе та ресторанах;

ТРЦ;

громадському транспорті;

у магазинах та на ринках;

у будь-якому іншому громадському місці на вимогу правоохоронців.

Зазначимо, що за використання підроблених ПЛР-тестів чи ковід-сертифікатів зараз існує суворе покарання: до 2 років ув’язнення. Якщо пощастить, можна отримати штраф — від 850 грн.

Раніше ми повідомляли, що порушника, який не має негативного тесту або сертифікату про вакцинацію, штрафуватимуть не на місці, а за рішенням суду. Планується, що протокол надсилатимуть служителям Феміди, які й установлять розмір покарання: від 17000 до 34000 гривень.