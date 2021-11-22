Рус

В Україні посилюють контроль за ковід-сертифікатами: де перевірятимуть і як покарають порушників

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
688
Шукатимуть підробки патрульні, а також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях Новина оновлена 22 листопада 2021, 14:50
Шукатимуть підробки патрульні, а також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях

Мінімальне покарання при виявленні "липового" сертифіката — 850 грн

У понеділок, 22 листопада, в Україні вирішили посилити перевірки ковід-сертифікатів, які все частіше підробляють у нашій країні.

Згідно з інформацією Урядового порталу, Кабмін дав відповідне доручення міністерствам та відомствам, співробітники яких посилять контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою QR-кодів. Зазначимо, що планшетами, які зчитують ці коди, вже "озброїли" поліцейських. Крім них, перевірятимуть справжність ковід-сертифікатів також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях.

Перевірки сертифікатів можливі у:

  • кафе та ресторанах;
  • ТРЦ;
  • громадському транспорті;
  • у магазинах та на ринках;
  • у будь-якому іншому громадському місці на вимогу правоохоронців.

Зазначимо, що за використання підроблених ПЛР-тестів чи ковід-сертифікатів зараз існує суворе покарання: до 2 років ув’язнення. Якщо пощастить, можна отримати штраф — від 850 грн.

Раніше ми повідомляли, що порушника, який не має негативного тесту або сертифікату про вакцинацію, штрафуватимуть не на місці, а за рішенням суду. Планується, що протокол надсилатимуть служителям Феміди, які й установлять розмір покарання: від 17000 до 34000 гривень.

Теги:
#Перевірка #Карантин #Коронавірус #Фальшиві сертифікати #Сертифікати
Шукатимуть підробки патрульні, а також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях
Суспільство
В Україні посилюють контроль за ковід-сертифікатами: де перевірятимуть і як покарають порушників
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Шукатимуть підробки патрульні, а також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях
В Україні посилюють контроль за ковід-сертифікатами: де перевірятимуть і як покарають порушників
Дата публікації
Категорія
Зарплати в Україні залишаються одними з найнижчих у Європі
Зростання мінімалки до 6500 грн: турбота про народ чи черговий популізм
Дата публікації
Категорія
Вакцинація в Україні
Список професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 розширять: хто і коли у нього увійде
Дата публікації
Категорія
Нападник стверджував, що дівчинка є його дружиною
У Полтаві перехожі відбили у ґвалтівника 16-річну жертву: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Вакцинація від коронавірусу
Тотальна вакцинація? МОЗ планує змінити правила для "жовтої" зони карантину