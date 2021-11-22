В Украине ужесточают контроль за ковид-сертификатами: где будут проверять и как накажут нарушителей
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Минимальное наказание при выявлении "липового" сертификата — 850 грн
В понедельник, 22 ноября, в Украине приняли решение ужесточить проверки ковид-сертификатов, которые все чаще подделывают в нашей стране.
Согласно информации Правительственного портала, Кабмин дал соответствующее поручение министерствам и ведомствам, сотрудники которых усилят контроль за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью QR-кодов. Отметим, что планшетами, которые считывают эти коды, уже "вооружили" полицейских. Помимо них, проверять подлинность ковид-сертификатов также будут работники Госпродпотребслужбы и Центра контроля и профилактики болезней на местах.
Проверки сертификатов возможны в:
- кафе и ресторанах;
- ТРЦ;
- общественном транспорте;
- в магазинах и на рынках;
- в любом другом общественном месте по требованию стражей порядка.
Отметим, что за использование поддельных ПЦР-тестов или ковид-сертификатов сейчас существует строгое наказание: до 2 лет тюрьмы. Если повезет, можно отделаться штрафом — от 850 грн.
Ранее мы сообщали, что нарушителя, у которого нет отрицательного теста или сертификата о вакцинации, будут штрафовать не на месте, а по решению суда. Планируется, что протокол будут отправлять служителям Фемиды, которые и установят размер наказания: от 17000 до 34000 гривен.
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