У Полтаві поблизу школи знайшли труп бабусі: що відомо

Загибла проживала в одній з квартир будинку, де стався нещасний випадок

У Полтаві на вулиці Кондратюка жінка похилого віку випала з вікна багатоповерхового будинку. Пенсіонерка отримала травми, які виявилися несумісними із життям, тож загинула миттєво.

Про це у середу, 24 листопада, повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Попередньо відомо, що інформація про труп літньої жінки, яка ймовірно випала з вікна, надійшла на спецлінію поліції близько 12-ї години від місцевих жителів.

По прибуттю на місце слідча група з`ясувала, що трагічно загибла, 1942 року народження, проживала в одній з квартир будинку, де стався нещасний випадок.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини трагедії в рамках кримінального провадження.

Відомості стосовно факту смерті пенсіонерки планують внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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