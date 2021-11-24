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У Полтаві поблизу школи знайшли труп бабусі: що відомо

Автор
Наталія Чебан
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Труп пенсіонерки, яка вистрибнула з вікна багатоповерхівки Новина оновлена 24 листопада 2021, 18:09
Труп пенсіонерки, яка вистрибнула з вікна багатоповерхівки

Загибла проживала в одній з квартир будинку, де стався нещасний випадок

У Полтаві на вулиці Кондратюка жінка похилого віку випала з вікна багатоповерхового будинку. Пенсіонерка отримала травми, які виявилися несумісними із життям, тож загинула миттєво.

 Про це у середу, 24 листопада, повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Полтавській області. 

Попередньо відомо, що інформація про труп літньої жінки, яка ймовірно випала з вікна, надійшла на спецлінію поліції близько 12-ї години від місцевих жителів.

По прибуттю на місце слідча група з`ясувала, що трагічно загибла, 1942 року народження, проживала в одній з квартир будинку, де стався нещасний випадок.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини трагедії в рамках кримінального провадження. 

Відомості стосовно факту смерті пенсіонерки планують внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо також, як у Харкові 15-річна дівчинка впала з даху багатоповерхівки, куди залізла з подругою, аби зробити круті селфі.

Теги:
#Полтава #Самогубство #Бабуся #Труп
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