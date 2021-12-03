Сонячне затемнення 4 грудня: заборони та ритуали цього дня

Його повна фаза триватиме 1 хвилину 54 секунди

У суботу, 4 грудня, у полярних регіонах планети відбудеться повне сонячне затемнення, яке, на жаль, не буде видно в Україні, але за ним можна буде спостерігати в Антарктиді, Африці та Австралії. Це буде останнім сонячним затемненням у 2021 році. Цікаво, що ця космічна подія відбудеться з ще одним явищем — молодиком. Раніше ми розповідали, що можна і не можна робити під час грудневого молодого Місяця.

"Телеграф" розповідає про особливості повного сонячного затемнення 4 грудня, а також про те, який ритуал можна провести для формування у своєму житті позитивних подій у майбутньому.

Сонячне затемнення у грудні-2021: дата та час

Пік повного сонячного затемнення відбудеться о 9:34 за київським часом. Триватиме воно 1 хвилину 54 секунди.

Що не можна робити в сонячне затемнення 4 грудня

За словами астролога Олени Мун, у цей період не можна сваритися та злитися. Провокацій зараз дуже багато, а люди спалахують як сірники. Намагайтеся скоротити спілкування, особливо з неврівноваженими особами. Ігноруйте випади на свою адресу: енергії і так мало, нема чого її зливати в непотрібні конфлікти. Краще взагалі більше мовчати 4 грудня: можна наговорити зайвого і зморозити дурість.

У дні затемнень не можна стригтися, проводити операції, маніпуляції із зовнішністю. Також будьте обережні у транспорті: підвищується ризик ДТП.

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Не приймайте серйозних рішень: мислення не на висоті цього дня. Відмова від алкоголю, надмірностей.

Ритуали в сонячне затемнення 4 грудня

Астролог радить у цей особливий день планувати та складати списки справ на майбутнє. Варто вибирати ту сферу життя, яку хочете якісно покращити, і прописувати прямо по пунктах кроки з досягнення власної мети. Засвітіть свічку для налаштування та додаткової енергії.

Цього дня закладаються енергії на багато років: нехай це буде гарний настрій та приємні події!

Довідка: Затемнення – це тимчасове закриття світла небесного тіла іншим. Наприклад, коли Місяць закриває світло Сонця, у результаті чого на деякі частини Землі падає тінь.

Останнє затемнення над Антарктидою сталося 23 січня 2003, а наступне прогнозують у 2039 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у грудні відбудеться найбільша геомагнітна буря, а також як від неї вберегтися.