Приїхали до друга в Швецію: відомі подробиці про українців, які хотіли вбити кримінального авторитета у ЄС

Троє можливих кілерів з України не визнають своєї провини у підготовці замаху

Так звані кілери з України, відео затримання яких на заправці у Швеції сколихнуло мережу, не визнають своєї провини.

Про це повідомляє місцеве видання Aftonbladet, називаючи спецоперацію надсекретною, а затриману трійцю — "ескадроном смерті з України".

ЗМІ, посилаючись на адвокатів затриманих громадян України, один із яких — 30-річний киянин з посвідкою на проживання у Швеції, а двоє інших також раніше проживали у цій європейській країні, пишуть, що всі троє свою причетність до підготовки вбивства заперечують. Проте райсуд Норртельє ухвалив тримати їх під вартою на час розслідування.

Не виключається, що двох громадян України (40-річні чоловіки, які прилетіли до 30-річного друга та його дружини до Стокгольма), депортують на батьківщину.

За версією слідства, за тиждень до передбачуваного вбивства українці прибули до ЄС і нібито розпочали підготовку. Ціль — якийсь кримінальний авторитет, ім’я якого не розкривають.

Кажуть, що коли "кілери" прибули в аеропорт, у Національному оперативному управлінні поліції (Noa) на них вже чекали і встановили стеження. Що було далі, можна побачити на відео — момент затримання на АЗС.

Раніше ми публікували перше відео з місця замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра, машину якого обстріляли з автоматів у лісосмузі під Києвом.