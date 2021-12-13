"Може, отрута?" Екснардеп повідомила про смерть батька на курорті Єгипту

У чоловіка раптово зупинилося серце

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол повідомила про смерть свого батька Миколи. Чоловік помер під час відпочинку у Єгипті за дивних обставин.

Відповідна публікація з’явилася на Facebook-сторінці Чорновол ввечері у неділю, 12 грудня.

За словами ексдепутата, її батьку стало погано під час купання у морі. Чоловік несподівано викинув маску і почав плисти до берега. Йому на допомогу кинулася дружина.

"На мілководді зупинився — і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, яке дорогою зупинилося. Аналізи були в нормі. Мозок був живий, серце забилося, як у спортсмена, з кожним днем ставало краще… Думали — диво, ще трохи й прокинеться, будемо згадувати та дивуватися. Поруч була мама, а я в цей час була на телефонному звʼязку… і тут все зупинилося…", — повідомила сумну звістку Тетяна Чорновол.

За її словами, медики до останнього намагалися повернути до життя її батька, однак не вдалося. Так само не вийшло почути адекватних пояснень щодо причин смерті 66-річного чоловіка.

Жінка припускає, що виною всьому могла стати отрута риби-крилатки, яка дуже розповсюджена у Єгипті.

"Наші лікарі продивилися, що могло викликати таке порушення ритму серця, аж до його зупинки, але нічого не знайшли… Що сталося? Може це отрута крилатки (розповсюджена отруйна риба Єгипту)? Вже не дізнаємося і вже і не важливо…", — зазначила Чорновол.

Микола Чорновол

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", днями також стало відомо про смерть 38-річного колишнього депутата Олексія Новікова. Причиною смерті назвали серцевий напад.