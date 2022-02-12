Деяким ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: про кого мова
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ФОПам у селищах дозволили працювати без касових апаратів.
Уряд дозволив фізособам-підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю у селищах, не використовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати).
Про це йшлося на засіданні Кабінету Міністрів 9 лютого.
Це означає, що селища, як і села раніше, не підпадають під обов’язкову фіскалізацію.
І все ж таки, касові апарати є обов’язковими для магазинів, які відповідають хоча б одному з таких пунктів:
- річний обсяг розрахункових операцій перевищує 167 розмірів мінімальної зарплати (1,085 млн. грн.);
- магазин продає підакцизні товари;
- паралельно займається дистанційною торгівлею, у тому числі через інтернет;
- сільська рада самостійно ухвалила рішення про обов’язкове застосування на території села РРО/програмного РРО.
Фіскалізація та РРО в Україні
З 1 січня 2022 року уряд зобов’язав ФОПів, які перебувають на 2-4 групах єдиної системи оподаткування, встановити касові апарати та видавати покупцям чеки.
Підприємці не зможуть приховувати свій дохід і будуть змушені сплачувати всі податки.
РРО не є обов’язковим, якщо купівля оплачується через установу банку або шляхом внесення коштів через касу фінустанової установи шляхом переведення на розрахунковий рахунок продавця.
Крім того, експерти прогнозують, що у 2022 році ФОПам 3 групи варто очікувати нових податків. Про те, коли і які податки платити ФОПам 3 групи, дивіться в нашій інфографіці.
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