Деяким ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: про кого мова

ФОПам у селищах дозволили працювати без касових апаратів.

Уряд дозволив фізособам-підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю у селищах, не використовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати).

Про це йшлося на засіданні Кабінету Міністрів 9 лютого.

Це означає, що селища, як і села раніше, не підпадають під обов’язкову фіскалізацію.

І все ж таки, касові апарати є обов’язковими для магазинів, які відповідають хоча б одному з таких пунктів:

річний обсяг розрахункових операцій перевищує 167 розмірів мінімальної зарплати (1,085 млн. грн.);

магазин продає підакцизні товари;

паралельно займається дистанційною торгівлею, у тому числі через інтернет;

сільська рада самостійно ухвалила рішення про обов’язкове застосування на території села РРО/програмного РРО.

Фіскалізація та РРО в Україні

З 1 січня 2022 року уряд зобов’язав ФОПів, які перебувають на 2-4 групах єдиної системи оподаткування, встановити касові апарати та видавати покупцям чеки.

Підприємці не зможуть приховувати свій дохід і будуть змушені сплачувати всі податки.

РРО не є обов’язковим, якщо купівля оплачується через установу банку або шляхом внесення коштів через касу фінустанової установи шляхом переведення на розрахунковий рахунок продавця.

Крім того, експерти прогнозують, що у 2022 році ФОПам 3 групи варто очікувати нових податків. Про те, коли і які податки платити ФОПам 3 групи, дивіться в нашій інфографіці.