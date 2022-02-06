Важливі цифри 2022 року: що потрібно знати ФОПам 3-ї групи (інфографіка)

Основні цифри для фізичних осіб-підприємців третьої групи.

Для кожного підприємця питання сплати податків — дуже важливий аспект роботи. У 2022 році на ФОПів чекає низка змін у системі оподаткування, зокрема і обов’язкове введення касових апаратів.

Щоб полегшити життя підприємців третьої групи, які обирають спрощену систему оподаткування, "Телеграф" підготував інфографіку з основними важливими цифрами та датами для звітності, а також податковий календар на 2022 рік.

Зазначимо, що інформація базується на статті 291 Податкового кодексу України.

Варто додати, що дня ФОП 3-ої групи обов’язковими для сплати є:

Єдиний податок, який треба сплатити протягом 40 днів після закінчення кварталу;

ЄСВ – сплачується протягом 20 днів після закінчення кварталу.

Що стосується звітів, то ФОП цієї групи зобов’язані їх подавати щоквартально.

Важливі цифри 2022 для підприємців

Календар для ФОП 3 групи

Детальніше ознайомитися з усіма вимогами для фізичних осіб-підприємців у 2022 році можна ознайомитися в матеріалі "Телеграфу": "Календар виплат та дати підвищення податків у 2022 році – все, що потрібно знати ФОПам".

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують по-іншому підійти до теми податків та брати їх по-новому.