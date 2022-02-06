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Важливі цифри 2022 року: що потрібно знати ФОПам 3-ї групи (інфографіка)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Підприємців у 2022 році чекає низка змін у системі оподаткування Новина оновлена 06 лютого 2022, 12:37
Підприємців у 2022 році чекає низка змін у системі оподаткування

Основні цифри для фізичних осіб-підприємців третьої групи.

Для кожного підприємця питання сплати податків — дуже важливий аспект роботи. У 2022 році на ФОПів чекає низка змін у системі оподаткування, зокрема і обов’язкове введення касових апаратів.

Щоб полегшити життя підприємців третьої групи, які обирають спрощену систему оподаткування, "Телеграф" підготував інфографіку з основними важливими цифрами та датами для звітності, а також податковий календар на 2022 рік.

Зазначимо, що інформація базується на статті 291 Податкового кодексу України.

Варто додати, що дня ФОП 3-ої групи обов’язковими для сплати є:

  • Єдиний податок, який треба сплатити протягом 40 днів після закінчення кварталу;
  • ЄСВ – сплачується протягом 20 днів після закінчення кварталу.

Що стосується звітів, то ФОП цієї групи зобов’язані їх подавати щоквартально.

Важливі цифри 2022 для підприємців
Важливі цифри 2022 для підприємців
Календар для ФОП 3 групи
Календар для ФОП 3 групи

Детальніше ознайомитися з усіма вимогами для фізичних осіб-підприємців у 2022 році можна ознайомитися в матеріалі "Телеграфу": "Календар виплат та дати підвищення податків у 2022 році – все, що потрібно знати ФОПам".

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують по-іншому підійти до теми податків та брати їх по-новому.

Теги:
#Податки #Підприємці #Календар #ФОП
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