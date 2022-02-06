Важные цифры 2022 года: что нужно знать ФЛП 3-й группы (инфографика)

Основные цифры для физических лиц-предпринимателей третьей группы.

Для каждого предпринимателя вопрос уплаты налогов – очень важный аспект работы. В 2022 году ФЛП ожидает ряд изменений в системе налогообложения, в том числе и обязательное введение кассовых аппаратов.

Чтобы облегчить жизнь предпринимателей третьей группы, выбирающих упрощенную систему налогообложения, "Телеграф" подготовил инфографику с основными важными цифрами и датами для отчетности, а также налоговый календарь на 2022 год.

Отметим, что информация основывается на статье 291 Налогового кодекса Украины.

Следует добавить, что дня ФЛП 3-й группы обязательны для уплаты:

Единый налог, который следует уплатить в течение 40 дней после окончания квартала;

ЕСВ – оплачивается в течение 20 дней после окончания квартала.

Что касается отчетов, то ФЛП этой группы обязаны их подавать ежеквартально.

Важные цифры 2022 года для предпринимателей

Календарь для ФЛП 3 группы

Детальнее ознакомиться со всеми требованиями для физических лиц-предпринимателей в 2022 году можно ознакомиться в материале "Телеграфа": "Календарь выплат и дать повышение налогов в 2022 году – все, что нужно знать ФЛП".

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют по-другому подойти к теме налогов и брать их по-новому.