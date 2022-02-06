Укр

Важные цифры 2022 года: что нужно знать ФЛП 3-й группы (инфографика)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
28
Предпринимателей в 2022 году ожидает ряд изменений в системе налогообложения Новость обновлена 06 февраля 2022, 11:48
Предпринимателей в 2022 году ожидает ряд изменений в системе налогообложения

Основные цифры для физических лиц-предпринимателей третьей группы.

Для каждого предпринимателя вопрос уплаты налогов – очень важный аспект работы. В 2022 году ФЛП ожидает ряд изменений в системе налогообложения, в том числе и обязательное введение кассовых аппаратов.

Чтобы облегчить жизнь предпринимателей третьей группы, выбирающих упрощенную систему налогообложения, "Телеграф" подготовил инфографику с основными важными цифрами и датами для отчетности, а также налоговый календарь на 2022 год.

Отметим, что информация основывается на статье 291 Налогового кодекса Украины.

Следует добавить, что дня ФЛП 3-й группы обязательны для уплаты:

  • Единый налог, который следует уплатить в течение 40 дней после окончания квартала;
  • ЕСВ – оплачивается в течение 20 дней после окончания квартала.

Что касается отчетов, то ФЛП этой группы обязаны их подавать ежеквартально.

Важные цифры 2022 года для предпринимателей
Важные цифры 2022 года для предпринимателей
Календарь для ФЛП 3 группы
Календарь для ФЛП 3 группы

Детальнее ознакомиться со всеми требованиями для физических лиц-предпринимателей в 2022 году можно ознакомиться в материале "Телеграфа": "Календарь выплат и дать повышение налогов в 2022 году – все, что нужно знать ФЛП".

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют по-другому подойти к теме налогов и брать их по-новому.

Теги:
#Налоги #Предприниматели #Календарь #ФЛП
Ходовые продукты в Украине снова прибавили в цене.
Потребитель
Сахар и хлеб снова подорожали: сколько придется заплатить за них в феврале
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ходовые продукты в Украине снова прибавили в цене.
Сахар и хлеб снова подорожали: сколько придется заплатить за них в феврале
Дата публикации
Категория
Пока эксперты слегка расходятся во мнениях касательно иностранных валют
Доллар, евро или гривна: в какой валюте сейчас лучше держать сбережения
Дата публикации
Категория
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее тепло
Ждать осталось недолго: синоптик назвала дату начала настоящей весны в Украине
Дата публикации
Категория
Ярош пригласил Лукашенко и Путина в ад
"Чудо перепуганное": Ярош резко ответил на выпад Лукашенко против Украины
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
Олимпиада в Пекине: онлайн-трансляция 2-го игрового дня