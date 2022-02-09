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ФОП можуть збільшити податки: економіст пояснив, чого хоче влада

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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ФОПи 3 групи чекають на нові податки? Новина оновлена 09 лютого 2022, 10:48
ФОПи 3 групи чекають на нові податки?

Зеленський заявив, що українським підприємцям не варто побоюватись збільшення податків, проте експерти у такий розвиток подій не дуже вірять

Заява голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо обмеження можливості працевлаштування в компаніях ФОПів, викликала низку пересторог серед українських підприємців.

За словами економічного аналітика Данила Моніна, масштаби "тіньового працевлаштування" в умовах ФОП є значно перебільшеними, адже лише 2-3% працюючих жителів України зареєстровані підприємцями і лише незначну їх частину можна називати "липовими". Про це він заявив під час розмови з кореспондентом "Телеграфу".

Експерт переконаний, що працевлаштування працівника як ФОП має кілька сторін, як позитивних, так і негативних. Мінуси полягають у тому, що вимоги щодо документації, зокрема договорів та актів тягне за собою більші навантаження на бухгалтері та юристів. Тому простіше — просто вплачувати частину заробітної плати офіційно, а решту віддавати у конверті.

На думку Моніна, альтернативою заборони на роботу з юридичними особами для малого бізнесу може стати збільшення ставок податку для тих, хто надає послуги підприємствам.

Аналітик запевняє, що у такому випадку ставки все одно будуть меншими, аніж податки із заробітних плат, які юридичні особи сплачують за своїх найманих працівників.

Детальніше ознайомитись із позицією експерта можна в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу": "Зеленський відповів Гетманцеву щодо ФОПів: чи чекати податкових репресій у 2022 році".

Також нагадаємо, що Кабінет міністрів проти нової ідеї Гетманцева для підприємців.

Теги:
#Україна #Експерт #ФОП #Данило Монін
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