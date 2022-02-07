Зеленський відповів Гетманцеву щодо ФОПів: чи чекати податкових репресій у 2022 році

Президент пообіцяв, що ФОПам нема чого боятися, проте експерти вважають по-іншому

Чергова заява з вуст голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у січні викликала чималий переполох серед малого та середнього бізнесу.

Нардеп заявив, що у планах влади боротьба з тіньовим ринком праці, в рамках якого планується обмежити можливість працевлаштування в компанії "зарплатних ФОП (простіше кажучи, ФОПів — Ред.)".

Експертна спільнота вкрай негативно оцінила плани щодо такого нововведення.

Заспокоїти підприємців, зокрема учасників ІТ-ринку, поспішив президент Володимир Зеленський. За даними ЗМІ, на зустрічі з топ-менеджментом найбільших IT-компаній він наголосив, що ФОПів чіпати ніхто не буде, і слова Гетманцева це "його особисті роздуми".

Не все так просто

Експерти розповіли "Телеграфу" яких нововведень варто чекати ФОПам у 2022 році. Економіст Олександр Охріменко вважає, що цього року дрібним підприємцям варто чекати на якісь податкові зміни в рамках боротьби з ухиленням від податків.

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"Схема з відмиванням грошей, виведенням коштів у готівку за участю ФОПів стала в Україні вже класичною. На цьому держбюджет втрачає до 600 мільярдів гривень щороку. Найкращим виходом було б скасування практики єдиного податку, але піти на це влада не може. 2022 року ми спостерігатимемо деякі спроби реформування ринку праці та сплати податків. Яу це буде виглядати, сказати важко, але це точно буде", — вважає експерт.

ФОПи 3 групи чекають на нові податки?

Економічний аналітик Данило Монін вважає, що масштаби "тіньового працевлаштування" через ФОП перебільшені і лише 2-3% працюючих українців оформлені як ФОП, та лише частина з них "липові".

"Працевлаштування працівника як ФОП має як плюси, так і мінуси. До останніх можна віднести необхідність ведення договорів, актів, тобто зростає навантаження на бухгалтерію, юристів та інше. У цьому сенсі куди простіше частину зарплати платити офіційно, і частину доплачувати в конверті ", — вважає співрозмовник "Телеграфа".

Що стосується боротьби з тіньовим працевлаштуванням за допомогою ФОПів, Данило Монін вважає, що альтернативою заборони на роботу з юрособами для малого бізнесу може стати зростання ставки податку для тих, хто надає послуги підприємствам.

"Це може дещо збільшити надходження до бюджету, але загалом ставка все одно буде значно нижчою за податки із зарплати, що сплачується юрособами за своїх найманих співробітників", — резюмує експерт.

"Телеграф" підготував податковий календар для українців-ФОПів 3 групи єдиного податку.