ФОПам могут увеличить налоги: экономист объяснил, чего хочет власть

Зеленский заявил, что украинским предпринимателям не стоит опасаться увеличения налогов, однако эксперты в такое развитие событий не очень верят

Заявление главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева относительно дальнейших планов власти бороться с возможностью трудоустройства в компаниях ФОП, вызвало ряд предостережений среди украинских предпринимателей.

По словам экономического аналитика Данила Монина, масштабы "теневого трудоустройства" в условиях ФОП значительно преувеличены, ведь только 2-3% работающих жителей Украины зарегистрированы предпринимателями и лишь незначительную их часть можно называть "липовыми". Об этом он заявил во время разговора с корреспондентом "Телеграфа".

Эксперт убежден, что трудоустройство работника как ФОП имеет несколько сторон, как положительных, так и отрицательных. Минусы заключаются в том, что требования по документации, в частности, договорам и актам влечет большие нагрузки на бухгалтеров и юристов. Поэтому проще просто выплачивать часть заработной платы официально, а остальное отдавать в конверте.

По мнению Монина, альтернативой запрету на работу с юридическими лицами, для малого бизнеса может стать увеличение ставок налога для тех, кто оказывает услуги предприятиям.

Аналитик уверяет, что в таком случае ставки все равно будут меньше, чем налоги с заработных плат, которые юридические лица платят за своих наемных работников.

Подробнее ознакомиться с позицией эксперта можно в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Зеленский ответил Гетманцеву по поводу ФЛП: ждать ли налоговых репрессий в 2022 году".

Также напомним, что Кабинет Министров против новой идеи Гетманцева для предпринимателей.