Укр

Власть возьмется за мелких ФОПов: экономист рассказал, в чем дело

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
59
Власти в 2022 году будут бороться с уклонением от налогов Новость обновлена 08 февраля 2022, 10:15
Власти в 2022 году будут бороться с уклонением от налогов

Из-за ухода от налогов бюджет теряет до 600 миллиардов гривен ежегодно.

В текущем году мелким физическим лицам-предпринимателям (украинское ФОП в разговорной речи) следует ожидать налоговые изменения, которые проведут в рамках борьбы с уклонением от налогов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил экономист Александр Охрименко.

По его словам, в Украине схема с отмыванием денег и обналичиванием с участием ФОП уже успела стать классической. Экономист указал, что это приносит существенный ущерб бюджету — он теряет до 600 миллиардов гривен ежегодно.

Однако Охрименко утверждает, что из этого можно выйти.

"Лучшим выходом была бы отмена практики единого налога, но пойти на это власть не может", — отметил экономист.

По его мнению, в 2022 году будут наблюдаться некоторые попытки от власти реформировать рынок труда и пересмотреть уплату налогов, однако точно сказать, как это будет выглядеть пока трудно.

Напомним, что в Украине уже начали работу над законопроектом, который позволит выискивать уклоняющихся от налогов украинцев.

Также "Телеграф" сообщал, что украинцы в 2022 году столкнутся с рядом нововведений в сфере налогообложения. Наиболее обсуждаемое из них – введение обязательных кассовых аппаратов.

Теги:
#Украина #Налоги #Уплата налогов #ФЛП
Встреча Макрона и Путина состоялась 7 февраля
Политика
Оставят Украину в покое? Путин дал Макрону неожиданное обещание, - источники
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встреча Макрона и Путина состоялась 7 февраля
Оставят Украину в покое? Путин дал Макрону неожиданное обещание, - источники
Дата публикации
Категория
Россия завершает подготовку ударной группировки
Путин может ударить с трех направлений: как остановить вторжение России
Дата публикации
Категория
Борщ тоже оказался в списке
В Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире
Дата публикации
Категория
Чернигов себя в обиду не даст
Под звуки РосТВ: ждут ли у границы с Россией войска Путина
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
"Маски-шоу" России и безмедальный биатлон: результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022