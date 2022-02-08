Власть возьмется за мелких ФОПов: экономист рассказал, в чем дело

Из-за ухода от налогов бюджет теряет до 600 миллиардов гривен ежегодно.

В текущем году мелким физическим лицам-предпринимателям (украинское ФОП в разговорной речи) следует ожидать налоговые изменения, которые проведут в рамках борьбы с уклонением от налогов.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил экономист Александр Охрименко.

По его словам, в Украине схема с отмыванием денег и обналичиванием с участием ФОП уже успела стать классической. Экономист указал, что это приносит существенный ущерб бюджету — он теряет до 600 миллиардов гривен ежегодно.

Однако Охрименко утверждает, что из этого можно выйти.

"Лучшим выходом была бы отмена практики единого налога, но пойти на это власть не может", — отметил экономист.

По его мнению, в 2022 году будут наблюдаться некоторые попытки от власти реформировать рынок труда и пересмотреть уплату налогов, однако точно сказать, как это будет выглядеть пока трудно.

Напомним, что в Украине уже начали работу над законопроектом, который позволит выискивать уклоняющихся от налогов украинцев.

Также "Телеграф" сообщал, что украинцы в 2022 году столкнутся с рядом нововведений в сфере налогообложения. Наиболее обсуждаемое из них – введение обязательных кассовых аппаратов.