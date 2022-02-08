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Влада візьметься за дрібних ФОПів: економіст розповів, у чому справа

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Влада у 2022 році боротиметься з ухиленням від податків Новина оновлена 08 лютого 2022, 10:15
Влада у 2022 році боротиметься з ухиленням від податків

Через ухилення від податків бюджет втрачає до 600 мільярдів гривень щороку.

У поточному році дрібним фізичним особам-підприємцям (ФОП) слід очікувати податкових змін, які проведуть у рамках боротьби з ухиленням від податків.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив економіст Олександр Охріменко.

За його словами, в Україні схема з відмиванням грошей і виведенням їх у готівку за участю ФОПів вже встигла стати класичною. Економіст вказав, що це приносить суттєву шкоду бюджету — він втрачає до 600 мільярдів гривень щороку.

Однак, Охріменко стверджує, що з цього можна вийти.

"Найкращим виходом було б скасування практики єдиного податку, але піти на це влада не може", — зазначив економіст.

На його думку, у 2022 році спостерігатимуться деякі спроби від влади реформувати ринок праці та переглянути на сплату податків, однак точно сказати який це матиме вигляд поки важко.

Нагадаємо, що в Україні вже почали роботу над законопроєктом, який дозволить вишукувати українців, які ухиляються від податків.

Також "Телеграф" повідомляв, що українці у 2022 році зіткнуться із низкою нововведень у сфері оподаткування. Найбільш обговорюване з них — запровадження обов’язкових касових апаратів.

Теги:
#Україна #Податки #Сплата податків #ФОП
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