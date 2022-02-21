"Заткнутися та поважати Росію"? Українців обурили слова Жириновського із датою вторгнення РФ

Українці не розуміють, за що поважати РФ, і відпускають у бік росіянина "чорні" жарти

Українці на тлі всіляких загроз про вторгнення РФ в Україну обурені відео, в якому голова ЛДПР Володимир Жириновський закликає нас "заткнутися та поважати Росію". І хоч запис не новий, на ньому одіозний політик називає нову дату вторгнення: воно нібито відбудеться о 4:00 ранку вівторка, 22 лютого.

Природно, ця заява про "немирний 2022 рік", зроблена в дуже експресивній формі, не могла не викликати реакцію українців.

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Багато хто у Фейсбук-спільноті нашого сайту "Telegraf UA" задається питанням: у сьогоднішніх реаліях за що поважати Росію?

Проте більшість інтернет-користувачів все ж таки зі зловтіхою запитує, чи не вирушив одіозний росіянин на той світ (нагадаємо, Жириновський важко хворий на коронавірус).

Інші ж відпускають "чорні" жарти в дусі "таких не беруть у пекло" і радять Жириновському, якщо вже той каже такі речі про війну, стати в перші ряди солдатів РФ, а не "ляпати всяку дурницю".

Нагадаємо, Жириновський раніше висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу... завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.