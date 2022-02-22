Поради "бувалих" мам: як вибрати готель для відпочинку з дитиною

Загальні рекомендації, що склалися з досвіду туристів, що відпочивали з малечею

Якщо ви вирішили поїхати у відпустку з дитиною, перед вами стоїть одне з найважливіших питань — це вибір готелю, де відпочинок буде комфортним не лише для вас, а й для вашої малечі.

"Телеграф" надасть кілька порад, які допоможуть у виборі безпечного та зручного номеру, де вільне дозвілля з дитиною пройде без зайвих проблем.

На що, в першу чергу, потрібно звернути увагу, при виборі готелю для відпочинку з дитиною, повідомив портал "SunfamilyСlub":

на характеристику номера,

харчування в готелі (чи присутнє дитяче меню),

чи оснащена територія навколо місця відпочинку всілякими дитячими майданчиками та іншими зонами для дозвілля малечі,

відстань до водойми,

наявність басейну,

чи є у будівлі готелю ліфт,

чи є в номері балкон,

яким чином організовано дозвілля дітей.

Окрім того, одним із важливих аспектів по підбору місця відпочинку з малечею є наявність дитячого ліжечка у номерах.

Найзручнішими для родин із дітками будуть так звані "сімейні готелі", які заздалегідь передбачають присутність у їх номерах маленьких туристів.

Під час вибору також важливо звертати увагу й на номери та, можливо навіть цілі поверхи, для тих, хто не палить цигарки, адже тютюновий дим точно буде зайвим під час відпустки із дитиною.

Що стосується моря, то воно має знаходитись у пішій доступності до місця, де ви проживаєте, адже тривала дорога до води може бути вкрай виснажливою для малечі. З цієї ж причини аеропорт та готель повинні бути на прийнятній відстані, щоб поїздка не позначилася негативно на настрої та самопочутті малюка.

Харчування — не менш важливий аспект. Окрім основних прийомів їжі, діти часто потребують незначних перекусів в будь-який час доби, тож під час вибору готелю, одразу уточнюйте наявність у номері холодильника, електричного чайника, мікрохвильової печі або, за необхідності, стільця для годування. Близькість продуктових магазинів та супермаркетом до готелю в цьому випадку також є важливою.

У дощову погоду, за наявності балкона, діти можуть грати там, отримуючи свою порцію свіжого морського повітря. Окрім того, не варто зменшувати роль ліфта у будівлі, де розташований ваш номер. Підняття по крутих сходах з дитиною на руках, а якщо ще й з коляскою – небезпечно та втомлює, а ви їдете відпочити. Не забувайте про це!

Також експерти радять звернути увагу й на кількість меблів та її вигляду, адже наявність гострих кутів, тендітних скляних дзеркал або інших предметів, які можуть спричинити травму маленькому туристу, потрібно уникати.

Основне, що потрібно зробити батькам перед відпусткою з дитиною — це врахувати всі можливі сценарії, які можуть розгорнутися під час відпочинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які предмети у готельних номерах вважаються найбільш брудними та чому їх прийнято вважати дуже небезпечними.