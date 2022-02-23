Відомий український бренд торгує в Росії та Криму: у мережі знайшли докази та вже від нього відмовляються

Користувачі вже відмовляються від продукції відомого українського бренду.

На тлі агресії Росії та визнання незалежними так званих "ЛДНР" українські компанії продовжують торгувати з країною-агресором.

Так український бренд нішевої парфумерії Sister’s Aroma має два сайти: з доменним "com" і "ru", на останньому серед локацій для продажу є магазини в Росії та Криму.

Відповідний пост зі скріншотами замовлень товарів опублікувала в Instagram користувач li.volkova.

"Багато хто радив товари від @sistersaroma.ua, які швидко стали моїм personality trait, бо хочеться все і одразу. Аж поки друзі не зауважили, що у "українського" бренду існує 2 сайти: один .com, інший .ru, а на останньому серед локацій для продажу є магазини в Росії та в Криму. Тобто вони розуміють, що торгувати з РФ будучи укр брендом – погано, інакше б не ховалися. Мої запитання бренд читає і не відписує, декому повезло більше – їм відписали зі словами "ми міжнародний бренд із філософією екологічного ставлення до світу", — написала li.volkova.

Дівчина підсумувала, що "бренд просто хоче грошей і в Росії, і в Україні, і начхати їм на збройний конфлікт".

Також на сайті є пропозиції, купити продукцію до 23 лютого. Покупцям нагадують, що часу залишилося мало і потрібно встигнути придбати подарунки.

Український бренд прокоментував ситуацію, пояснивши, що веде міжнародний бізнес та його головна мета — щоб найбільша кількість людей дізналася про якісний український продукт.

Додамо, що Sister’s Aroma – український бренд нішевої парфумерії, заснований у 2018 році двома сестрами. Бренд представляє більше 30 інтер’єрних ароматів, має велику колекцію нішевих парфумів, антисептики з нішевою композицією та парфуми для машини.

Зазначимо, у Харкові кондитерська потрапила у скандал: 23 лютого клієнтам пропонували "святковий" дизайн еклерів.