Известный украинский бренд торгует в России и Крыму: в сети нашли доказательства и уже от него отказываются

Пользователи уже отказываются от продукции известного украинского бренда.

На фоне агрессии России и признание независимыми так называемых "ЛДНР" украинские компании продолжают торговать со страной-агрессором.

Так украинский бренд нишевой парфюмерии Sister's Aroma, имеет два сайта: с доменном "com" и "ru", на последнем среди локаций для продажи есть магазины в России и Крыму.

Соответствующий пост со скриншотами заказов товаров опубликовала в Instagram пользователь li.volkova.

"Многие советовали товары от @sistersaroma.ua, которые быстро стали моим personality trait, потому что хочется все и сразу. Пока друзья не заметили, что у "украинского" бренда существует 2 сайта: один .com, другой .ru, а на последнем среди локаций для продажи есть магазины в России и Крыму. То есть они понимают, что торговать с РФ будучи укрбрендом – плохо, иначе бы не скрывались. Мои вопросы бренд читает и не отвечает, некоторым повезло больше – им отписали со словами "мы международный бренд с философией экологического отношения к миру", — написала li.volkova.

Девушка подытожила, что "бренд просто хочет денег и в России, и в Украине, и плевать им на вооруженный конфликт".

Также на сайте есть предложения, купить продукцию к 23 февраля. Покупателям напоминают, что времени осталось совсем мало и нужно успеть приобрести подарки.

Украинский бренд прокомментировал ситуацию, объяснив, что ведет международный бизнес и его главная цель — чтобы наибольшее количество людей узнало о качественном украинском продукте.

Добавим, что Sister's Aroma — украинский бренд нишевой парфюмерии, основанный в 2018 году двумя сёстрами. Бренд представляет более 30 интерьерных ароматов, имеет большую коллекция нишевых парфюмов, антисептики с нишевой композицией и духи для машины.

Отметим, в Харькове кондитерская попала в скандал: 23 февраля клиентам предлагали "праздничный" дизайн эклеров.