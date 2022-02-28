"Мені соромно за Росію": росіянин на протесті публічно спалив свій паспорт (відео)

Чоловік заявив, що більше не хоче бути громадянином Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони людей у всьому світі вийшли на акції протесту із закликом зупинити Володимира Путіна та війну. До акцій доєднуються і росіяни, які заявляють, що їм соромно за свою країну.

Як повідомив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", на протест вийшли й у місті Пафос, що на Кіпрі. Там громадянин Російської Федерації Дмитро привселюдно спалив свій російський паспорт, заявивши, що йому соромно.

"Мені соромно за Росію. І тому я більше не хочу і не можу бути її громадянином. Ось чим я пояснюю свій вчинок", — заявив чоловік.

Примітно, що чоловік палив свій російський паспорт під вигуки "Молодець", "Слава Україні — Героям Слава", "Путін — х*йло", "Русский кораль, или на х*й", "Україна понад усе!", "Слава нації — смерть ворогам".

Відомо, що акцію протесту організувала українська громада Кіпру. Мітинги проти війни в Україні проходять кожного дня на набережній курорту Пафос. Громадяни кажуть, що проводитимуть їх до того часу, поки російські окупанти не покинуть українську землю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у багатьох містах Росії люди вийшли на мітинги із закликом припинити війну. Крім того, із закликом зупинити війну до російської влади звернулися багато російських артистів та публічних особистостей.