Як залишитись на зв’язку з рідними, якщо немає грошей: варіанти від мобільних операторів України

Кожен оператор пропонує пільги або безкоштовні бонусні програми

Українські мобільні оператори намагаються утримати стабільний мобільний інтернет та телефонний зв’язок. У воєнний час вони пропонують своїм користувачам варіанти, як залишитись на зв’язку з рідними.

"Телеграф" зібрав інформацію щодо популярних українських мобільних операторів.

"Лайфсел" запустив додаткові можливості та послуги:

60 хвилин для всіх користувачів, якщо на рахунку немає грошей

10 тисяч хвилин та 10 тисяч ГБ для медиків та військових

мобільний інтернет та хвилини для евакуйованих за кордон (Польща, Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина)

додаткові ГБ та хвилини для зв’язку з рідними

безкоштовні дзвінки до Росії та Білорусь — "розкажи правду про війну в Україні".

"Київстар" запустив окрему сторінку із роз’ясненням питань, які можуть виникнути під час війни у зв’язку.

Для неконтрактних абонентів можна дзвонити в межах мережі, не поповнюючи рахунок.

Домашній інтернет працює без поповнення.

Для абонентів в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Німеччині, Італії, Литві, Чехії підключається безкоштовний пакет. Ідеальний роумінг 250 на 30 днів. Один бонус дорівнює або одній хвилині, або десяти МБ. Для деяких додатків, серед яких Гугл-карти, месенджери "Телеграм" та "Вайбер" мегабайти не знімаються.

"Водафон" також подбав про громадян, які виїхали за кордон і залишилися в країні.

У роумінгу надаються безкоштовні мегабайти, а перше підключення на місяць до 0 грн за 30 днів.

Можна безкоштовно роздавати інтернет.

Ви можете скористатися додатковими пакетами послуг, якщо у вас немає грошей.

Радіо через інтернет без плати за трафік.

Як раніше писав "Телеграф", під час війни національні оператори об’єдналися та відкрили можливість вручну перемикатися між операторами у пошуках мережі, в якій є зв’язок. Таку можливість відкрили насамперед у зоні бойових дій, де спостерігаються проблеми та перенавантаженість мобільного зв’язку. Перемикнутися поки можна між трьома вищевикладеними операторами. Докладна інструкція як це зробити.