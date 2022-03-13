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Як залишитись на зв’язку з рідними, якщо немає грошей: варіанти від мобільних операторів України

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Прив’язуватися до мережі зараз не обов’язково Новина оновлена 13 березня 2022, 12:02
Прив’язуватися до мережі зараз не обов’язково

Кожен оператор пропонує пільги або безкоштовні бонусні програми

Українські мобільні оператори намагаються утримати стабільний мобільний інтернет та телефонний зв’язок. У воєнний час вони пропонують своїм користувачам варіанти, як залишитись на зв’язку з рідними.

"Телеграф" зібрав інформацію щодо популярних українських мобільних операторів.

"Лайфсел" запустив додаткові можливості та послуги:

  • 60 хвилин для всіх користувачів, якщо на рахунку немає грошей
  • 10 тисяч хвилин та 10 тисяч ГБ для медиків та військових
  • мобільний інтернет та хвилини для евакуйованих за кордон (Польща, Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина)
  • додаткові ГБ та хвилини для зв’язку з рідними
  • безкоштовні дзвінки до Росії та Білорусь — "розкажи правду про війну в Україні".

"Київстар" запустив окрему сторінку із роз’ясненням питань, які можуть виникнути під час війни у зв’язку.

  • Для неконтрактних абонентів можна дзвонити в межах мережі, не поповнюючи рахунок.
  • Домашній інтернет працює без поповнення.
  • Для абонентів в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Німеччині, Італії, Литві, Чехії підключається безкоштовний пакет. Ідеальний роумінг 250 на 30 днів. Один бонус дорівнює або одній хвилині, або десяти МБ. Для деяких додатків, серед яких Гугл-карти, месенджери "Телеграм" та "Вайбер" мегабайти не знімаються.

"Водафон" також подбав про громадян, які виїхали за кордон і залишилися в країні.

  • У роумінгу надаються безкоштовні мегабайти, а перше підключення на місяць до 0 грн за 30 днів.
  • Можна безкоштовно роздавати інтернет.
  • Ви можете скористатися додатковими пакетами послуг, якщо у вас немає грошей.
  • Радіо через інтернет без плати за трафік.

Як раніше писав "Телеграф", під час війни національні оператори об’єдналися та відкрили можливість вручну перемикатися між операторами у пошуках мережі, в якій є зв’язок. Таку можливість відкрили насамперед у зоні бойових дій, де спостерігаються проблеми та перенавантаженість мобільного зв’язку. Перемикнутися поки можна між трьома вищевикладеними операторами. Докладна інструкція як це зробити.

Теги:
#Київстар #Водафон #Лайфселл
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