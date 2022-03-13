Укр

Как остаться на связи с родными, если нет денег: варианты от мобильных операторов Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Привязываться к сети сейчас не обязательно Новость обновлена 13 марта 2022, 12:02
Привязываться к сети сейчас не обязательно

Каждый оператор предлагает льготы или бесплатные бонусные программы

Украинские мобильные операторы пытаются удержать стабильный мобильный интернет и телефонную связь. В военное время они предлагают своим пользователям варианты, как остаться на связи с родными.

"Телеграф" собрал информацию по популярным украинским мобильным операторам.

"Лайфселл" запустил дополнительные возможности и услуги:

  • 60 минут для всех пользователей, если на счету нет денег
  • 10 тысяч минут та 10 тысяч ГБ для медиков и военных
  • мобильный интернет и минуты для эвакуированных за границу (Польша, Румыния, молдова, Венгрия, Словакия)
  • дополнительные ГБ и минуты для связи с родными
  • бесплатные звонки в россию и Беларусь — "расскажи правду про войну в Украине".

"Киевстар" запустил отдельную страницу с разъяснением вопросов, которые могут возникнуть во время войны по связи.

  • Для неконтрактных абонентов можно звонить в рамках сети не пополняя счет.
  • Домашний интернет работает без пополнения.
  • Для абонентов в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Германии, Италии, Литве, Чехии подключается бесплатный пакет Идеальный роуминг 250 на 30 дней. Один бонус равен либо одной минуте, либо десяти МБ Для некоторых приложений, среди которых Гугл-карты, мессенджеры "Телеграм" и "Вайбер" мегабайты не снимаются.

"Водафон" также позаботился о гражданах, уехавших за рубеж и оставшихся в стране.

  • В роуминге предоставляются бесплатные мегабайты, а первое подключение на месяц к тарифу 0 грн за 30 дней.
  • Можно бесплатно раздавать интернет.
  • Можно воспользоваться дополнительными пакетами услуг, если у вас нет денег.
  • Радио через интернет без платы за трафик.

Как ранее писал "Телеграф", во время войны национальные операторы объединились и открыли возможность вручную переключаться между операторами в поисках сети, в которой есть связь. Такую возможность открыли, прежде всего в зоне боевых действий, где наблюдаются проблемы и перенагруженность мобильной связи. Переключиться пока можно между тремя вышеизложенными операторами. Подробная инструкция как это сделать.

Теги:
#Киевстар #Водафон #Лайфселл
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