Как остаться на связи с родными, если нет денег: варианты от мобильных операторов Украины
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Каждый оператор предлагает льготы или бесплатные бонусные программы
Украинские мобильные операторы пытаются удержать стабильный мобильный интернет и телефонную связь. В военное время они предлагают своим пользователям варианты, как остаться на связи с родными.
"Телеграф" собрал информацию по популярным украинским мобильным операторам.
"Лайфселл" запустил дополнительные возможности и услуги:
- 60 минут для всех пользователей, если на счету нет денег
- 10 тысяч минут та 10 тысяч ГБ для медиков и военных
- мобильный интернет и минуты для эвакуированных за границу (Польша, Румыния, молдова, Венгрия, Словакия)
- дополнительные ГБ и минуты для связи с родными
- бесплатные звонки в россию и Беларусь — "расскажи правду про войну в Украине".
"Киевстар" запустил отдельную страницу с разъяснением вопросов, которые могут возникнуть во время войны по связи.
- Для неконтрактных абонентов можно звонить в рамках сети не пополняя счет.
- Домашний интернет работает без пополнения.
- Для абонентов в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Германии, Италии, Литве, Чехии подключается бесплатный пакет Идеальный роуминг 250 на 30 дней. Один бонус равен либо одной минуте, либо десяти МБ Для некоторых приложений, среди которых Гугл-карты, мессенджеры "Телеграм" и "Вайбер" мегабайты не снимаются.
"Водафон" также позаботился о гражданах, уехавших за рубеж и оставшихся в стране.
- В роуминге предоставляются бесплатные мегабайты, а первое подключение на месяц к тарифу 0 грн за 30 дней.
- Можно бесплатно раздавать интернет.
- Можно воспользоваться дополнительными пакетами услуг, если у вас нет денег.
- Радио через интернет без платы за трафик.
Как ранее писал "Телеграф", во время войны национальные операторы объединились и открыли возможность вручную переключаться между операторами в поисках сети, в которой есть связь. Такую возможность открыли, прежде всего в зоне боевых действий, где наблюдаются проблемы и перенагруженность мобильной связи. Переключиться пока можно между тремя вышеизложенными операторами. Подробная инструкция как это сделать.
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