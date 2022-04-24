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"Горілка, кетчуп та українські крихітки": біженки з України влаштували в Данії вечірку з танцями під російську музику

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Біженки" влаштували ганебне шоу в Данії Новина оновлена 24 квітня 2022, 23:14
"Біженки" влаштували ганебне шоу в Данії

У мережі попросили данських волонтерів не ідентифікувати цих жінок як українок

Поки в Україні йде війна, а в Одесі та інших містах від ворожих обстрілів помирають маленькі діти, біженці з Харкова влаштували у Данії гучну вечірку з випивкою й танцями, місцями еротичного характеру, під російську попмузику.

Відповідні відео у неділю, 24 квітня, на власній сторінці у Facebook опублікував данський волонтер Генрік Савков.

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Кадри волонтер підписав дуже лаконічно: "Горілка, кетчуп та українські крихітки". На них жінки танцюють під пісню російського гурту Комбінація "Бухгалтер". Судячи з побаченого, їм дуже весело.

Відео: facebook.com/Henrik Savkov

На ще одному опублікованому відео "біженки з України" розважаються під Ненсі "А я нашел другую". Місцями, танці жінок викликають надто багато запитань, адже одна з них не гребує елементами стриптизу. Складається враження, що про війну в Україні ці "леді" навіть не чули.

Відео: facebook.com/Henrik Savkov

Під час перегляду історій данського волонтера вдалося знайти сторінку жінки, яка на оприлюднених відео дозволяла собі найбільше. Профіль жінки закритий, однак з відкритої інформації зрозуміло, що звати "біженку" Ольга Тіхова, а родом вона з Харкова.

Користувачі мережі не змогли пройти повз це неподобство. У коментарях до відео більшість зазначили, що їм соромно за таких "земляків", які виїхали з країни, де йде війна, але зовсім забули про це. Більшість дійшла думки про те, що нічого спільного з Україною ці "біженки" не мають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Польщі в ДТП загинула українка та двоє маленьких дітей. Біженці від війни в Україні всімох їхали в автомобілі — четверо з них були дітьми.

Теги:
#Україна #Біженці #Данія #Аморальна поведінка
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