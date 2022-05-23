На путіна був замах після початку вторгнення: подробиці від глави ГУР

Лідера росії нібито намагалися "прибрати" представники Кавказу

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну на життя російського лідера володимира путіна було скоєно замах.

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Про це у понеділок, 23 травня, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, — пише "Українська правда".

"На путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як кажуть, представників Кавказу нещодавно. Це не публічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було. Ще раз кажу, він є. було невдалим. Розголоси ніякої ця подія не мала, але вона мала місце", — розповів детальніше Буданов.

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